«Монако» — «Манчестер Сити». Неудержимый Холанд и дежавю Доннаруммы

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 мск. Неужели нас ждёт голевой триллер? Будем на это рассчитывать.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Манчестер Сити» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Монако» оценили в 6.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Манчестера за 8.50.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити» (01.10.2025)

«Монако» ждёт серьёзное испытание в лице «Манчестер Сити». Хорошо ещё, что играть предстоит на домашнем стадионе. Хотя, судя по тому в каком ужасном состоянии находится оборона команды, её не спасут даже болельщики. Ни разу в текущем сезоне не получалось сохранить ворота сухими.

Зато подопечные Ади Хюттера много забивают. Правда, только при своих трибунах. Здесь они выиграли у «Гавра» (3:1), «Страсбурга» (3:2) и «Метца» (5:2). А в гостевых матчах Лиги 1 уступили «Лиллю» (0:1) и «Лорьяну» (1:3) и победили «Осер» (2:1). Добавим к этому выездной матч в Лиге чемпионов с «Брюгге» (1:4). Уже не так весело в нападении?

Пока единственный, чья игра вызывает восхищение, это Ансу Фати. Взятый в аренду на сезон у «Барселоны» нападающий провёл три матча за «Монако» и в каждом забивал. В одном из них вообще оформил дубль. При этом он не выходит в стартовом составе. Но это временно. В том числе благодаря вот такому футболисту можно удивить соперника.

Далеко не на всех игроков основного состава может рассчитывать Ади Хюттер. Недоступны Александр Головин, Денис Закария, пока ещё не дебютировал Поль Погба. Конечно, эти футболисты были бы полезны в матче с «Манчестер Сити». Тем более команда Хосепа Гвардиолы набрала хороший темп. Она не проигрывает в пяти последних встречах, одержав четыре победы.

В том числе выиграла у «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов. Итальянцы слишком рано остались в меньшинстве и ушли в оборону. Но счёт для такой игры всё равно скромный. Также были разгромы «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Бёрнли» (5:1), ничья с «Арсеналом» (1:1). Ошибки, допущенные на старте сезона, исправлены.

Неудержимый Эрлинг Холанд в комплекте с креативом Фила Фодена и скоростью Жереми Доку — это ураган для любой обороны. Норвежец забивает в пяти матчах подряд за клуб, оформив два дубля. В воротах уверенно играет Джанлуиджи Доннарумма, который прекрасно знает «Монако». Хотя его статистика в матчах с этой командой не так хороша — 10 пропущенных мячей в восьми играх Лиги 1.

Всё это в совокупности наталкивает на две мысли: победа «Манчестер Сити» и минимум четыре забитых гола. Однако будет надёжнее взять просто тотал больше 3.5 мяча за 2.30. Нет предпосылок, что игра «Монако» в защите внезапно придёт в идеальное состояние. Но что касается голов, то у хозяев есть шансы не раз поразить ворота Доннаруммы. В свою очередь, гости должны забивать больше.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «Монако» — «Манчестер Сити» за 2.30.