Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рубин — Зенит: прогноз на матч Кубка России 30 сентября, смотреть онлайн, прямая трансляция, канал, голы, счёт, составы

Экспресс на Кубок России: Карпин против чемпиона и «Зенит» на кураже
Алексей Анисимов
Экспресс на Кубок России 30 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Участники добрались до 5-го тура группового этапа.

Сегодня, 30 сентября, пройдут некоторые матчи 5-го тура группового этапа Кубка России. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Текущий фон у команд достаточно контрастный. «Краснодар» на выходных застрял в гостях с «Ростовом» — 0:0. Убаюкали игру и утратили скорость решений в завершающей трети. Московское «Динамо», в свою очередь, неделей раньше разорвало «Сочи» (4:0) в Кубке России, а на выходных победило в гостях «Крылья Советов». Набрали хороший темп москвичи – три победы подряд.

Отдельный психологический слой в предстоящем противостоянии тоже присутствует. Августовские 4:0 в Москве в пользу «Краснодара» наверняка будут упомянуты тренерским штабом. Тогда чемпион наказал за ошибки в опорной зоне и на стандартах.

Материалы по теме
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре

Исход упирается в дисциплину и стандарты. Если хозяева переживут стартовый прессинг и не провалят переходы без Черникова, их контроль со временем прижмёт гостей. Но форма «Динамо», которая стала лучше, и фактор Карпина сыграют свою роль. Прогнозируем ничью при голах в обе стороны.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Казани «Рубин» и «Зенит» проведут игру группового этапа Кубка России. Казанцы до этого уступили «Локомотиву» (0:1), а петербуржцы разобрали «Оренбург» (5:2) с покером Максима Глушенкова.

Ожидаем упорную позиционную игру с перевесом гостей, ведь у «Зенита» сильнее структура в центре и быстрее переходы в атаку. Барриос страхует опорную зону, Вендел — ускоряет розыгрыш, а Глушенков и Соболев на подъёме после забитых голов. «Рубин» будет сидеть плотно в блоке, однако против прессинга и стандартов такого соперника возможны провалы.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

Вероятный сценарий — раннее лидерство «Зенита» и контроль рисков, поскольку опыт Семака в кубковых играх и глубина состава позволяют ему дозировать темп. Казанцы могут удержать интригу, так как у них есть характер, и обычно они показывают серии матчей с близким счётом. И всё же класс оппонента выше. Прогнозируем победу «Зенита» в основное время, а тотал голов будет небольшим.

Экспресс на Кубок России 30 сентября 2025 года

  • Ставка 1: ничья в матче «Краснодар» — «Динамо» Москва за 3.80.
  • Ставка 2: «Зенит» победит «Рубин» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Общий коэффициент: 3.80 х 2.55 = 9.69.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android