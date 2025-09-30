Экспресс на Кубок России: Карпин против чемпиона и «Зенит» на кураже

Сегодня, 30 сентября, пройдут некоторые матчи 5-го тура группового этапа Кубка России. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

Текущий фон у команд достаточно контрастный. «Краснодар» на выходных застрял в гостях с «Ростовом» — 0:0. Убаюкали игру и утратили скорость решений в завершающей трети. Московское «Динамо», в свою очередь, неделей раньше разорвало «Сочи» (4:0) в Кубке России, а на выходных победило в гостях «Крылья Советов». Набрали хороший темп москвичи – три победы подряд.

Отдельный психологический слой в предстоящем противостоянии тоже присутствует. Августовские 4:0 в Москве в пользу «Краснодара» наверняка будут упомянуты тренерским штабом. Тогда чемпион наказал за ошибки в опорной зоне и на стандартах.

Исход упирается в дисциплину и стандарты. Если хозяева переживут стартовый прессинг и не провалят переходы без Черникова, их контроль со временем прижмёт гостей. Но форма «Динамо», которая стала лучше, и фактор Карпина сыграют свою роль. Прогнозируем ничью при голах в обе стороны.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

В Казани «Рубин» и «Зенит» проведут игру группового этапа Кубка России. Казанцы до этого уступили «Локомотиву» (0:1), а петербуржцы разобрали «Оренбург» (5:2) с покером Максима Глушенкова.

Ожидаем упорную позиционную игру с перевесом гостей, ведь у «Зенита» сильнее структура в центре и быстрее переходы в атаку. Барриос страхует опорную зону, Вендел — ускоряет розыгрыш, а Глушенков и Соболев на подъёме после забитых голов. «Рубин» будет сидеть плотно в блоке, однако против прессинга и стандартов такого соперника возможны провалы.

Вероятный сценарий — раннее лидерство «Зенита» и контроль рисков, поскольку опыт Семака в кубковых играх и глубина состава позволяют ему дозировать темп. Казанцы могут удержать интригу, так как у них есть характер, и обычно они показывают серии матчей с близким счётом. И всё же класс оппонента выше. Прогнозируем победу «Зенита» в основное время, а тотал голов будет небольшим.

Экспресс на Кубок России 30 сентября 2025 года

ничья в матче «Краснодар» — «Динамо» Москва за 3.80. Ставка 2: «Зенит» победит «Рубин» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Общий коэффициент: 3.80 х 2.55 = 9.69.