«Наполи» — «Спортинг». Антонио Конте нужно что-то менять

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Наполи» и «Спортинг». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 22:00 мск. Португальский клуб приготовит сюрприз для команды Антонио Конте.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Спортинг» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Спортинга» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу итальянского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Спортинг» (01.10.2025)

«Наполи» нужно реабилитироваться за последние неудачи. И надо сделать это в Лиге чемпионов — лучше возможности не придумаешь. Подопечные Антонио Конте бодро стартовали в новом сезоне, но затем сбавили обороты. Всё началось с поражения в матче с «Манчестер Сити» (0:2), когда команда из Неаполя слишком рано осталась в меньшинстве.

Однако это не так критично, а вот неуверенная победа во встрече с «Пизой» (3:2) и поражение в матче с «Миланом» (1:2) уже выглядят тревожно. Причём, даже имея численное преимущество в одного игрока во втором тайме, атаке не хватало агрессии и креатива. Единственный гол забил с пенальти Кевин Де Брёйне.

Для бельгийца он стал третьим за «Наполи». Его опыт выступлений за «Манчестер Сити» будет полезным в Лиге чемпионов. Огромный объём работы проделывают по флангам Маттео Политано и Скотт Мактоминей. А вот центрфорварда, который отвечал бы за завершение, не хватает.

Лукаку травмирован, а Расмус Хойлунд не впечатляет. Он дебютировал с гола в ворота «Фиорентины», после чего выдал три ужасных матча. У «Спортинга» таких проблем нет. Даже после ухода Виктора Дьёкереша атака сохранила высокий уровень. Купленный на его место Луис Суарес забил пять голов в семи встречах. Столько же у Педру Гонсалвеша.

У Руя Боржеша хорошая глубина состава и достойный выбор игроков в атаке. Его команда возглавляет таблицу чемпионата Португалии и является самой результативной — 19 мячей в семи турах. К матчу с «Наполи» подходит с серией из четырёх побед. Три были добыты в Примейре, а одна – во встрече с «Кайратом» (4:1) в Лиге чемпионов.

В первом тайме были трудности с реализацией, но не во втором. По мячу забили даже 18-летний Жеовани Кенда и игрок ротации Алиссон Сантос. Но один пропущенный гол от такого соперника, да ещё и на домашнем стадионе, говорит о том, что у «Спортинга» есть пробелы в обороне. Антонио Конте над этим наверняка подумает.

Предлагаем поставить на то, что гости забьют больше 1.5 мяча. Встреча может получиться очень результативной, однако у «Наполи» даже на домашнем стадионе не будет огромного преимущества. Есть недостатки в защите, ощущаются трудности с реализацией, а атака «Спортинга» только входит во вкус. Не исключаем, что оба клуба смогут забить минимум по два раза.

Ставка: «Спортинг» забьёт «Наполи» минимум два гола за 3.20.