«Локомотив» — ЦСКА: Галактионов расстроит внезапного лидера РПЛ

Дерби на «РЖД Арене» в Кубке России обещает быть вязким и нервным. У «Локомотива» Михаила Галактионова хорошая серия в РПЛ, у ЦСКА Фабио Челестини — рабочая победа над «Балтикой» перед кубковой встречей. В июльском матче армейцы взяли у железнодорожников три очка — 2:1. Посмотрим, состоится ли реванш 1 октября в 5-м туре группы D. Судья — Иван Абросимов, начало запланировано на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — ЦСКА 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно составляет 38% вероятности. Ничья идёт за 3.40, а победа «Локомотива» после 90 минут игры оценивается в 2.80.

Вместе с тем аналитики ждут результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (01.10.2025)

«Локомотив» почувствовал баланс. Победа над «Рубином» (1:0) накануне пришла за счёт дисциплины центра, где снова выделился Баринов. Понятно, что гол — ошибка вратаря. И всё же это знак — опасность может прийти не только с флангов. Плюс к осени подтянулась организация обороны, а с появлением Ньямси в основе в Кубке России второй этаж очищается лучше.

ЦСКА под руководством Челестини прибавляет в порядке без мяча и в терпении. С «Балтикой» всё решили поздний стандарт и гол Дивеева — лидер обороны тут же успокоил всех насчёт ахилла, повредившегося при праздновании. Хотя всё равно может получить отдых. В игре армейцы были прагматичны: минимум рисков до перерыва и акцент на последние 20 минут. Важнее, что вышли на первое место в РПЛ. Наверняка будут на кураже.

У «Локомотива» важный вопрос на фланге атаки. Пиняев ещё только близок к возвращению и, похоже, появится лишь в следующем туре РПЛ, а не в Кубке России. Значит, больше минут получат Бакаев и Салтыков. Не исключаем также, что в штрафной на острие будет Комличенко. При этом в Кубке России Галактионов нередко доверяет Веселову ворота.

У ЦСКА ключ к матчу — края. Гаич стабилен в подключениях, а ширину даёт Круговой. Могут сыграть как на одном фланге, так и на разных. В июле именно правый коридор армейцев принёс первый гол, так что «Локомотив» обязан плотнее страховать зону Самошникова в таком случае. В опорной зоне дуэль Облякова и Кисляка против Баринова и Карпукаса определит темп всей встречи.

Ждём осторожный старт с прицелом на ошибки соперника и борьбу за вторые мячи. «Локомотив» возьмёт своё на стандартах и забросах под Комличенко, ЦСКА может снова задействовать фланги или здорово разыграть угловой. Обе команды способны забить, ведь каждая сильна в том, что бьёт по слабостям другой. Поэтому увидеть голы в обе стороны здесь можно.

Прогнозируем ничью в основное время со счётом 1:1. «Локомотив» не позволит армейцам разгуляться в собственной штрафной, поскольку дисциплина выросла. ЦСКА, в свою очередь, не отпустит игру из-за организованной обороны и силы прессинга. Для нейтрального зрителя это заявка на напряжённый матч, где всё решают отдельные эпизоды.

Ставка: ничья в основное время в матче «Локомотив» — ЦСКА за 3.40.