«Арсенал» — «Олимпиакос»: Артета останется в топ-8 Лиги чемпионов

«Эмирейтс», Лондон, 1 октября. «Арсенал» Микеля Артеты принимает «Олимпиакос» Хосе Луиса Мендилибара в Лиге чемппионов. Новый формат турнира подталкивает хозяев играть первым номером: очки на домашней арене — золото. Лондонцы идут после мощной недели и выглядят фаворитами по качеству игры и глубине состава. Греки показывают дисциплину и опыт в еврокубках, но давление будет высоким.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Олимпиакос» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.20, что приблизительно составляет 83% вероятности. Ничья идёт за 6.00, а победа «Олимпиакоса» оценивается в 19.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.18. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос» (01.10.2025)

У «Арсенала» хороший фон. Победа в Бильбао над «Атлетиком» (2:0), где решили исход джокеры Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли, выйдя на замену. Затем был камбэк с «Ньюкаслом» (2:1) на «Сент-Джеймс Парк» с голом Габриэла Магальяйнса в добавленное время. То есть команда умеет дожимать своих соперников. Причём замены от тренерского штаба работают.

У хозяев Кай Хаверц вне игры после операции на колене, Габриэл Жезус ещё восстанавливается от повреждения крестообразной связки. Зато Букайо Сака и Мартин Эдегор близки к оптимуму и уже подводятся к старту, что усиливает вертикаль и розыгрыш стандартов. В защите стабильны Вильям Салиба и Риккардо Калафьори. В общем, состав Артета может собрать очень приличный.

«Олимпиакос» в Лиге чемпионов стартовал нулевой ничьей с «Пафосом», хотя соперник час играл вдесятером. Это очень тревожный сигнал для атаки. Зато к ней добавился Мехди Тареми. В паре с Айюбом Эль-Кааби это грозная сила. Мендилибар — тренер простых, но работающих решений. И всё же посмотрим, как это сработает с таким сильным соперником, как «Арсенал».

Ждём стартовый прессинг от хозяев, высокий темп и попытку забить до перерыва. Чем дольше «Олимпиакос» продержится, тем опаснее будут его стандарты. Лондонцы ответят позиционным давлением, сменой направлений атаки через Эдегора и ударами во второй волне.

Прогнозируем победу «Арсенала», однако счёт точно не будет разгромным. Примерно — 2:0. Хозяева сильнее в своей структуре, и у них классная скамейка, тогда как атака гостей ещё притирается и не впечатляет пока в еврокубковом турнире. «Канониры» закроют штрафную, ведь Райс контролирует подбор, а Калафьори читает кроссы. На дистанции матча этого хватит, чтобы без суеты забрать три очка.

Ставка: «Арсенал» обыграет «Олимпиакос» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.