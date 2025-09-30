Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Арсенал — Олимпиакос, 1 октября 2025 года, прогноз на матч ЛЧ, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, счёт, голы, обзор

«Арсенал» — «Олимпиакос»: Артета останется в топ-8 Лиги чемпионов
Алексей Анисимов
«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Соперник даже не смог одолеть аутсайдера в 1-м туре.

«Эмирейтс», Лондон, 1 октября. «Арсенал» Микеля Артеты принимает «Олимпиакос» Хосе Луиса Мендилибара в Лиге чемппионов. Новый формат турнира подталкивает хозяев играть первым номером: очки на домашней арене — золото. Лондонцы идут после мощной недели и выглядят фаворитами по качеству игры и глубине состава. Греки показывают дисциплину и опыт в еврокубках, но давление будет высоким.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Олимпиакос» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.20, что приблизительно составляет 83% вероятности. Ничья идёт за 6.00, а победа «Олимпиакоса» оценивается в 19.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.18. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос» (01.10.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Арсенала» хороший фон. Победа в Бильбао над «Атлетиком» (2:0), где решили исход джокеры Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли, выйдя на замену. Затем был камбэк с «Ньюкаслом» (2:1) на «Сент-Джеймс Парк» с голом Габриэла Магальяйнса в добавленное время. То есть команда умеет дожимать своих соперников. Причём замены от тренерского штаба работают.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

У хозяев Кай Хаверц вне игры после операции на колене, Габриэл Жезус ещё восстанавливается от повреждения крестообразной связки. Зато Букайо Сака и Мартин Эдегор близки к оптимуму и уже подводятся к старту, что усиливает вертикаль и розыгрыш стандартов. В защите стабильны Вильям Салиба и Риккардо Калафьори. В общем, состав Артета может собрать очень приличный.

«Олимпиакос» в Лиге чемпионов стартовал нулевой ничьей с «Пафосом», хотя соперник час играл вдесятером. Это очень тревожный сигнал для атаки. Зато к ней добавился Мехди Тареми. В паре с Айюбом Эль-Кааби это грозная сила. Мендилибар — тренер простых, но работающих решений. И всё же посмотрим, как это сработает с таким сильным соперником, как «Арсенал».

Ждём стартовый прессинг от хозяев, высокий темп и попытку забить до перерыва. Чем дольше «Олимпиакос» продержится, тем опаснее будут его стандарты. Лондонцы ответят позиционным давлением, сменой направлений атаки через Эдегора и ударами во второй волне.

Материалы по теме
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре

Прогнозируем победу «Арсенала», однако счёт точно не будет разгромным. Примерно — 2:0. Хозяева сильнее в своей структуре, и у них классная скамейка, тогда как атака гостей ещё притирается и не впечатляет пока в еврокубковом турнире. «Канониры» закроют штрафную, ведь Райс контролирует подбор, а Калафьори читает кроссы. На дистанции матча этого хватит, чтобы без суеты забрать три очка.

Ставка: «Арсенал» обыграет «Олимпиакос» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android