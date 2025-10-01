Лига чемпионов 1 октября 2025 года: экспресс с коэффициентом 30.8

Сегодня, 1 октября, в Лиге чемпионов состоится матч «Барселона» — «ПСЖ», который притянет на себя почти всё внимание. Однако не только этим богата программа общего этапа. С экспрессом от «Чемпионата» можно охватить куда больше ярких встреч.

Прогноз на матч «Барселона» — «ПСЖ»

Самый ожидаемый матч общего этапа Лиги чемпионов, интерес к которому вырос кратно после церемонии вручения «Золотого мяча». Получил его игрок «ПСЖ» Усман Дембеле, что вызвало волну критики. Одни уверены, что награды достоин Ламин Ямаль, а другие болели за Рафинью. Но в предстоящей встрече сможет принять участие только 18-летний вундеркинд.

Подопечные Флика не проиграли ни одного матча в новом сезоне. Семь побед и одна ничья во всех турнирах. 21 забитый мяч в семи встречах Примеры свидетельствует о невероятной результативности. Однако с «ПСЖ» будет сложнее, ведь парижане тоже в отличной форме. Но единственное поражение — по вине Люка Шевалье. Ещё мешают травмы. Некоторые позиции Луису Энрике сложно восполнить, если кто-то недоступен.

У Флика нет таких проблем. Предлагаем поставить на победу «Барселоны» за 1.87. Как ни странно, у каталонцев будет больше мотивации. Особенно у Ламина Ямаля. Да и на выезде парижане слабо провели последние две встречи — выиграли у «Тулузы» (6:3) и уступили «Марселю» (0:1). С атакой такого уровня они ещё не сталкивались в этом сезоне.

Прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити»

«Монако» ждёт серьёзное испытание в лице «Манчестер Сити». Хорошо ещё, что играть предстоит на домашнем стадионе. Хотя, судя по тому, в каком ужасном состоянии находится оборона команды, её не спасут даже болельщики. Ни разу в текущем сезоне не получалось сохранить ворота сухими. Зато подопечные Ади Хюттера много забивают при своих трибунах.

Далеко не на всех игроков основного состава может рассчитывать Ади Хюттер. Недоступны Александр Головин, Денис Закария, пока ещё не дебютировал Поль Погба. Конечно, эти футболисты были бы полезны в матче с «Манчестер Сити». Тем более команда Хосепа Гвардиолы набрала хороший темп. Она не проигрывает в пяти последних встречах, одержав четыре победы. В том числе выиграла у «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов.

Всё это в совокупности наталкивает на две мысли: победа «Манчестер Сити» и минимум четыре забитых гола. Однако будет надёжнее взять просто тотал больше 3.5 мяча за 2.30. Нет предпосылок, что игра «Монако» в защите внезапно придёт в идеальное состояние. Но что касается голов, то у хозяев есть шансы не раз поразить ворота Доннаруммы. В свою очередь, гости должны забивать больше.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»

У «Арсенала» хороший фон. Победа в Бильбао в матче с «Атлетиком» (2:0), где исход решили «джокеры» Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли, вышедшие на замену. Затем был камбэк во встрече с «Ньюкаслом» (2:1) на «Сент-Джеймс Парке» с голом Габриэла Магальяйнса в добавленное время. То есть команда умеет дожимать своих соперников. Причём замены от тренерского штаба работают.

«Олимпиакос» в Лиге чемпионов стартовал с нулевой ничьей с «Пафосом», хотя соперник час играл вдесятером. Это очень тревожный сигнал для атаки. Хотя к ней добавился Мехди Тареми. В паре с Айюбом Эль-Кааби это грозная сила. Мендилибар — тренер простых, но эффективных решений. И всё же посмотрим, как это сработает с таким сильным соперником, как «Арсенал».

Прогнозируем победу «Арсенала», но счёт точно не будет разгромным. Примерно 2:0. Хозяева сильнее в своей структуре, и бу них классная скамейка, тогда как атака гостей ещё притирается и не впечатляет пока в еврокубковом турнире. «Канониры» закроют штрафную, ведь Райс контролирует подбор, а Калафьори читает кроссы. На дистанции матча этого хватит, чтобы без суеты забрать три очка.

Прогноз на матч «Наполи» — «Спортинг»

«Наполи» нужно реабилитироваться за последние неудачи. И надо сделать это в Лиге чемпионов — лучше возможности не придумаешь. Подопечные Антонио Конте бодро стартовали в новом сезоне, однако затем сбавили обороты. Всё началось с поражения в матче с «Манчестер Сити» (0:2), когда команда из Неаполя слишком рано осталась в меньшинстве.

Огромный объём работы проделывают по флангам Маттео Политано и Скотт Мактоминей. А вот центрфорварда, который отвечал бы за завершение, не хватает. Ромелу Лукаку травмирован, а Расмус Хойлунд не впечатляет. У «Спортинга» таких проблем нет. Даже после ухода Виктора Дьёкереша атака сохранила высокий уровень. Купленный на его место Луис Суарес забил пять голов в семи встречах. Столько же у Педру Гонсалвеша. У Руя Боржеша хорошая глубина состава и достойный выбор игроков в атаке.

Предлагаем поставить на то, что гости забьют больше 1.5 мяча. Встреча может получиться очень результативной, однако у «Наполи» даже на домашнем стадионе не будет огромного преимущества. Есть недостатки в защите, ощущаются трудности с реализацией, а атака «Спортинга» только входит во вкус. Не исключаем, что оба клуба смогут забить минимум по два раза.

Экспресс на Лигу чемпионов 1 октября 2025 года

Ставка 1: «Барселона» выиграет у «ПСЖ» за 1.87.

«Барселона» выиграет у «ПСЖ» за 1.87. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Монако» — «Манчестер Сити» за 2.30.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Монако» — «Манчестер Сити» за 2.30. Ставка 3: «Арсенал» обыграет «Олимпиакос» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.

«Арсенал» обыграет «Олимпиакос» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24. Ставка 4: «Спортинг» забьёт «Наполи» минимум два гола за 3.20.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.30 х 2.24 х 3.20 = 30.8.