Дерби «Локомотив» — ЦСКА и дежавю «Спартака»: экспресс на Кубок России

Пока в Лиге чемпионов бушует общий этап, Кубок России по футболу тоже цветёт и пахнет. Представители РПЛ добрались до 5-го тура группового этапа. Сегодня, 1 октября, состоится дерби «Локомотив» — ЦСКА, а ещё «Спартак» во второй раз за несколько дней сыграет с «Пари НН».

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» поймал баланс. Победа в матче с «Рубином» (1:0) накануне пришла за счёт дисциплины в центре, где снова выделился Баринов. Понятно, что гол — ошибка вратаря. И всё же это знак — опасность может прийти не только с флангов. Плюс к осени подтянулась организация обороны, а с появлением Ньямси в основе в Кубке России второй этаж снимается лучше.

ЦСКА под руководством Челестини прибавляет в порядке без мяча и в терпении. С «Балтикой» всё решили поздний стандарт и гол Дивеева — лидер обороны тут же успокоил всех насчёт ахилла, который он повредил при праздновании. Хотя всё равно может получить отдых. В игре армейцы были прагматичны: минимум рисков до перерыва и акцент на последние 20 минут. Важнее, что вышли на первое место в РПЛ. Наверняка будут на кураже.

Ждём осторожный старт с прицелом на ошибки соперника и борьбу за вторые мячи. «Локомотив» возьмёт своё на стандартах и забросах на Комличенко, ЦСКА может снова задействовать фланги или здорово разыграть угловой. Прогнозируем ничью в основное время со счётом 1:1. «Локомотив» не позволит армейцам разгуляться в собственной штрафной, поскольку дисциплина возросла. ЦСКА, в свою очередь, не отпустит игру благодаря организованной обороне и силе прессинга.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак»

В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает «Спартак». У хозяев за результат по-прежнему отвечает Алексей Шпилевский, к которому руководство публично сохраняет доверие. У гостей главным остаётся Деян Станкович, однако из-за дисквалификации на бровке вновь будет Ненад Сакич.

Команды уже пересекались в воскресенье в РПЛ — со счётом 3:0 в Москве победили красно-белые. Забивали Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш. Это важно, ведь у «Спартака» ожили позиционный розыгрыш и переходы. Плюс глубина позволяет проводить ротацию без потери качества.

«Пари НН» держится за порядок и стандарты, однако часто проседает под ранним прессингом и много пропускает. Серия неудач в РПЛ затянулась. Домашний фактор добавит эмоций, однако классу «Спартака» и текущей форме их лидеров противостоять сложно. Прогнозируем победу гостей в основное время с форой минимум в один мяч.

Экспресс на Кубок России 1 октября 2025 года

Ставка 1: ничья в основное время в матче «Локомотив» — ЦСКА за 3.40.

ничья в основное время в матче «Локомотив» — ЦСКА за 3.40. Ставка 2: «Спартак» обыграет «Пари НН» с форой (-1) за 1.86.

Общий коэффициент: 3.40 х 1.86 = 6.32.