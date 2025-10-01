«Порту» — «Црвена Звезда». Наира Тикнизяна ждёт неудача

2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск. Оценим шансы сербского клуба отобрать очки у топового соперника.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Црвена Звезда» 2 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Порту» — «Црвена Звезда» (02.10.2025)

«Порту» процветает под руководством Франческо Фариоли. Философия тренера направлена на оборонительные действия. У него получилось донести свои идеи до футболистов. В результате команда выиграла все восемь официальных матчей, пропустив лишь один мяч — в матче со «Спортингом» (2:1).

В Лиге Европы португальцы победили «Ред Булл Зальцбург» (1:0). Победный мяч забил 19-летний бразилец Виллиам Гомес с передачи своего ровесника Мартима Фернандеша. Фариоли отлично работает с молодыми футболистами, поэтому любой из них может принести победу.

Лучший бомбардир «Порту» — 21-летний испанец Самуэль Агехова. Он забил пять мячей в шести встречах. Жаль, но в прошлой игре он получил травму, и его участие в матче под вопросом. Также стоит отметить влияние Диогу Кошты. Вратарь сыграл семь из восьми матчей «на ноль». И таких молодых, но талантливых футболистов у Фариоли много. Благодаря им «Порту» возглавляет таблицу в чемпионате Португалии.

«Црвену Звезду» ждёт непростое испытание. В прошлом матче Лиги Европы она сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Спас от поражения гол ветерана Марко Арнаутовича. 36-летний австриец приносит большую пользу благодаря своему опыту. Лучший бомбардир команды — Александар Катаи. Он забил 11 мячей в семи играх чемпионата Сербии. Немаловажную роль в атаке играет Мирко Иванич (шесть голов).

Всем этим футболистам уже за 30. Именно благодаря их мастерству и опыту белградцы возглавляют таблицу первенства, выиграв все восемь матчей с общим счётом 32:6. Но смогут ли они совладать с задорным «Порту»?

У Наира Тикнизяна будет особая мотивация, ведь он перешёл в «Црвену Звезду» ради еврокубков. Экс-футболист «Локомотива» закрепился в стартовом составе и был очень полезен в игре с «Селтиком». Козырем в предстоящей встрече станет голкипер Матеус Лима. Практически всю свою карьеру он провёл в Португалии, выступая за «Брагу».

Его усилиями получится сохранить надежду, но спасти игру вряд ли удастся. Предлагаем поставить на то, что «Порту» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Дома команда Франческо Фариоли будет предельно сконцентрированна. Она очень качественно обороняется и должна без проблем отразить атаки возрастных футболистов.

Ставка: «Порту» победит «Црвену Звезду» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.