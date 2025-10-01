«Фейеноорд» — «Астон Вилла». Робин ван Перси подорвёт уверенность Эмери

2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Фейеноорд» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 22:00 мск. Команда Унаи Эмери только встала на ноги, но ещё не до конца окрепла.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фейеноорд» — «Астон Вилла» 2 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу английского клуба. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Фейеноорда» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — «Астон Вилла» (02.10.2025)

«Астон Вилла» полна решимости выиграть третий матч подряд, чтобы окончательно реабилитироваться за неудачное начало сезона. Первую победу она одержала как раз во встрече Лиги Европы с «Болоньей» (1:0). На тоненького, но с результатом не поспоришь. После этого получилось убедительно обыграть «Фулхэм» (3:1) в АПЛ.

В обоих матчах автором победных мячей стал Джон Макгинн, а Олли Уоткинс не реализовал пенальти в игре с «Болоньей», но забил в чемпионате. Встреча с лондонской командой пока единственная, в которой подопечные Унаи Эмери смогли забить не менее двух мячей в этом сезоне. В целом реализация хромает, не хватает остроты и новых идей.

Сильных сторон у команды из Бирмингема пока немного, однако есть Унаи Эмери. Тренер, который выигрывал Лигу Европы четыре раза. Недавно он высказался, что настроен оптимистично и хочет вновь победить в еврокубках, хотя понимает — будет сложно. Сильной стороной его команд всегда была качественная игра в обороне. Но в этом сезоне «Астон Вилла» пропускала даже от «Сандерленда» (1:1), который играл в меньшинстве.

Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, что все проблемы решены, ведь до двух побед команда из Бирмингема шла на безвыигрышной серии из шести официальных матчей. «Фейеноорд» проведёт диагностику состояния «Астон Виллы». Особенно её оборонительной линии.

Подопечные Робина ван Перси выиграли все четыре домашних матча в этом сезоне. В одном из них победили «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Однако в предыдущей встрече Лиги Европы уступили «Браге» (0:1). Как будто вовсе отсутствовали идеи в атаке, однако нужно отдать должное обороне португальского клуба. Да и игру роттердамцы проводили на выезде.

В чемпионате Нидерландов «Фейе» возглавляет таблицу, не проиграв ни одного из семи матчей. За это время забил 15 мячей, но атакующий потенциал у «Фейеноорда» ещё выше. Наверняка в стартовом составе выйдет Сем Стейн, который стал лучшим бомбардиром Эредивизии в прошлом сезоне.

Команда Робина ван Перси будет стремиться контролировать мяч и темп игры. Дома она вправе диктовать свои условия. «Астон Вилле» будет очень неудобно с таким соперником, если учесть пробелы в защите и недостаточный уровень агрессии в атаке. Скорее всего, «Фейеноорд» не проиграет в матче, в котором основная борьба развернётся в центре поля. Поэтому ждём не более трёх забитых мячей.

Ставка: «Фейеноорд» не проиграет «Астон Вилле» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.