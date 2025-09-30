СКА — «Торпедо». Третьей ошибки против бывших Ларионов не допустит

1 октября 2025 года в Санкт-Петербурге состоится матч КХЛ, в котором сыграют СКА и нижегородское «Торпедо». Начало — в 19:30 мск. Это уже третья встреча команд в нынешнем сезоне. И пока Игорь Ларионов не может победить свою бывшую команду.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Торпедо» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.94, а шансы «Торпедо» по итогам 60 минут оценили в 3.50. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, тотал меньше 5.5 шайбы также идёт за 1.90. Ставки на то, что обе команды забросят шайбы во всех периодах, принимают за 9.30.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Торпедо» (01.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Волей календаря Игорь Ларионов уже в третий раз сыграет против своей бывшей команды. И пока баланс не в пользу Профессора. Сначала в Нижнем Новгороде армейцы уступили в овертайме (2:3), а буквально вчера проиграли 2:5 на своём льду.

Приходится констатировать — СКА пока сыроват. Команда слабо действует в концовках, в предыдущей встрече это сыграло роль. Три шайбы (пусть последняя и в пустые ворота) за шесть с небольшим минут — много. В атаке Ларионов постепенно прививает свой хоккей, однако в обороне пока непочатый край работы. Есть вопросы и к вратарю — Егор Заврагин как минимум не выручил. Да, понятно, что если не давать шансы и не наигрывать голкипера, то в плей-офф можно оказаться без надёжного стража ворот, но пока эта позиция у СКА вызывает опасения. Потенциал у команды есть, и он довольно высокий, однако нужно время. И очки — результат нужно давать, задачи с Ларионова никто не снимал.

Впрочем, повторная встреча с «Торпедо» — неплохая возможность реабилитироваться. Всё-таки нижегородцев, несмотря на хороший старт, к грандам лиги никак не отнесёшь. До матча в Санкт-Петербурге они проиграли три встречи подряд, забросив в них суммарно три шайбы — «Шанхаю» (0:1 ОТ), минскому «Динамо» (2:3) и «Нефтехимику» (1:2). Пропускает команда не так много, но и атака СКА будет поинтереснее, чем у клубов, с которыми волжане играли. Понятно, что на Ларионова настрой особый, однако всё же регрессию к средним значениям никто не отменял. Если оставить за скобками предыдущую игру, то очевидно — СКА прогрессирует, а вот торпедовцы постепенно сползают вниз после удачной серии.

Кадровый ресурс у клуба из Санкт-Петербурга выше, к тому же в последнее время подопечные Ларионова начали собирать очки с клубами, которые уступают им по силе. С грандами пока получается не всё, а вот середнячков армейцы обыгрывают. Рискнём предположить, что второй раз подряд своих зрителей СКА не разочарует. Можно взять лобовую победу петербуржцев за 1.94 или собрать комбо — успех СКА и тотал больше 5.5 шайбы. Тут котировка куда выше — 3.40. Армейцы не из тех команд, что будет закрываться при любом течении игры. При этом они испытывают проблемы в обороне. Так что вариант очень даже интересный.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.40.