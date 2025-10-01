«Динамо» Махачкала — «Ростов»: ставка на ничью в матче 2 октября 2025 года

Махачкалинцам очки не так важны, но они слишком хороши, чтобы проиграть.

Каспийск, «Анжи-Арена», 2 октября. Махачкалинское «Динамо» Хасанби Биджиева примет «Ростов» Джонатана Альбы. Матч 5-го тура группы C Кубка России начнётся в 19:30 мск. В Ростове-на-Дону 27 августа дагестанцы уже хлопнули местный клуб со счётом 3:1. Теперь у гостей мотивация взять реванш, а у хозяев — желание закрепить лидерство в квартете.

Коэффициенты на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов» 2 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Махачкала предлагается с коэффициентом 2.63, что приблизительно составляет 38% вероятности. Ничья в основное время идёт за 3.10, а победа «Ростова» оценивается в 3.02.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.59, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Ростов» (02.10.2025)

Фон у махачкалинцев очень бодрый. В РПЛ добыли нулевую ничью с «Сочи», где Хоссейннежад дважды засадил в перекладину. Моменты есть, не хватило точности. Каркас оборонительной линии — Табидзе и Шумахов, а баланс в центральной зоне держит Алибеков. При этом по краям трудятся Сундуков и Мастури. В створе же надёжен Волк, что важно при стандартных положениях у соперника.

«Ростов» под руководством Альбы прибавил в дисциплине без мяча. В матче с «Краснодаром» ростовчане выстояли — 0:0, оттолкнувшись при выборе тактики от плотности центра и сдерживания флангов. В основе чаще видим Ятимова, Сако, Мелёхина, Чистякова, Миронова, Щетинина, Кучаева, Роналдо и Мохеби — скорость на флангах и резкие переводы мяча остаются козырем.

Кадровая ситуация тоже может сыграть свою роль. У «Динамо» вне игры Ян Джапо и Александр Сандрачук (кресты), а Сослан Кагермазов пропускает матч из-за дисквалификации — минус вариант ротации в защите. У «Ростова» же дисквалифицирован Тимур Сулейманов, а потому теряется опорная точка в штрафной и первая линия прессинга. Это наверняка скорректирует планы гостей.

Сундуков и Мастури будут ловить разрывы за спинами Кучаева и Роналдо, ведь крайки «Ростова» охотно поднимаются ближе к воротам соперника. Хозяевам важно гасить подачи Миронова и рывки Мохеби во второй темп, а самим искать Агаларова ранними прострелами и скидками под Глушкова — эта связка уже создаёт моменты.

Ситуация в группе – за «Динамо». Задача по выходу в плей-офф решена досрочно, так что можно гибко распределить минуты и темп. «Ростову» нужно набирать очки, поскольку попадание в плей-офф ещё не обеспечено. Отсюда осторожный старт, борьба за подбор, ставка на стандарты и дальние удары.

Прогнозируем ничью. «Динамо» сохранит плотность сзади и попробует укусить в переходных фазах, поскольку вертикаль через Хоссейннежада и фланги уже работает. «Ростов» ответит после перерыва за счёт свежести фланговых футболистов и розыгрыша угловых. Никакого перевеса не предвидится ни с одной стороны.

Ставка: ничья в основное время матча «Динамо» Махачкала — «Ростов» за 3.10.