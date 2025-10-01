«Рома» — «Лилль»: Довбик затмит Жиру в Риме

Украинец открыл счёт голам в Серии А, а потому на кураже. 39-летнему французу будет сложно.

«Олимпико», 2 октября, Италия. «Рома» Джан Пьеро Гасперини принимает «Лилль» Бруно Женезио во 2-м туре общего этапа Лиги Европы. Хозяева логично считаются фаворитами, но гости опасны. Неделю назад они взяли три очка у «Бранна» — решающий мяч забил Оливье Жиру. Темп предстоящей встречи обещает быть высоким.

Коэффициенты на матч «Рома» — «Лилль» 2 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно составляет 56% вероятности. Ничья идёт за 3.90, а победа «Лилля» оценивается в 5.00.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Лилль» (02.10.2025)

С приходом Гасперини «Рома» стала более резкой в прессинге и вертикальных атаках. Победа в матче с «Вероной» со счётом 2:0 — эталон. Быстрый гол Артёма Довбика и мощная вторая волна от Матиаса Соуле. Команда регулярно доходит до чужой штрафной за две-три передачи и опасна на стандартах. Это ключ против плотного блока французов.

«Лилль» Женезио — про дисциплину и терпение. В нападении ставка на мощь и опыт Оливье Жиру, а также на подвижность Хамзы Игамане. При равной игре они ждут свой момент и решают за счёт кроссов и подборов. Опыт тренера в еврокубках тоже помогает управлять ритмом и не раскрывать центр поля в первый час встречи.

У «Ромы» Пауло Дибала вне заявки из-за мышечной проблемы и вернётся уже после паузы. Новичок Леон Бейли тоже восстанавливается. У «Лилля» Тьягу Сантош не доиграл матч с «Лионом» – был заменён на 90+2-й минуте из-за повреждения, а потому правый фланг под вопросом. Эти нюансы сдвигают акценты в атаке у обеих команд.

Фланг «Ромы» с Соуле против зоны Сантуша или его сменщика. Под навесы Довбик отлично открывается на ближнюю, тогда как у «Лилля» идут подачи на высокого Жиру. Пойдёт борьба и за центр, исход которой решат подборы. В 1-м туре римляне сумели справиться с другой французской командой — «Ниццей» (2:1). Посмотрим, что покажут во встрече с «Лиллем».

Ждём осторожный старт и рывок от хозяев в середине первого тайма. «Рома» попробует вскрыть правый край и бить второй волной из-за штрафной. «Лилль», вероятно, ответит быстрыми переходами в атаку после перехватов и опасными стандартами. Чем дольше будут держаться нули на табло, тем выгоднее гостям. Ротация у них короче, однако они не против раскрыть игру и реализовать свой момент.

И всё же прогнозируем победу «Ромы». Хозяева сильнее по структуре и давят в концовках. Под руководством Гасперини команда стабильно создаёт с игры и со стандартов. Просто иногда не хватает реализации. Потерю Дибалы и Бейли сглаживают форма Довбика и полезность Соуле. Жиру, конечно, будет жать свой шанс и его реализует, однако в гостях будет сложно.

Ставка: «Рома» обыграет «Лилль» за 1.76.