«Абердин» — «Шахтёр». Подарок для украинского клуба

2 октября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций сыграют «Абердин» и «Шахтёр». Встреча состоится на стадионе «Питтодри» в Абердине (Шотландия). Начало — в 22:00 мск. Нужны ли хозяевам вообще еврокубки с такими проблемами?

Коэффициенты букмекеров на матч «Абердин» — «Шахтёр» 2 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Абердина» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба с Украины за 8.00.

«Абердин» в прошлом сезоне впервые за 35 лет выиграл Кубок Шотландии. Благодаря этому триумфу получил путёвку в квалификацию Лиги Европы, но не справился с ФКСБ (2:2 и 0:3). Таким образом, он оказался в Лиге конференций, где и попытает счастье. Верится в успех с большим трудом. Стоимость состава команды примерно такая же, как у «Пари НН» — аутсайдера РПЛ.

В новый сезон чемпионата Шотландии клуб из Абердина вошёл совсем неудачно. Прошло шесть туров, а он набрал лишь одно очко и, естественно, находится на последней строчке таблицы. Что ещё хуже — до сих пор не забил даже одного мяча, а пропустил девять. В чём кроется причина таких неудач — непонятно. Но случится чудо, если команда крепко выступит в еврокубках.

Состав не пережил больших изменений, однако голкипер будто растерял форму, а в защите отсутствует взаимопонимание. Про атаку сказать совсем нечего. У неё нет креатива и реализации. Пора менять тренерский штаб? В каком-то плане «Шахтёру» повезло получить такого соперника на старте Лиги конференций.

Он тоже мог бы участвовать в Лиге Европы, но не прошёл квалификацию. Хотя и сказать, что был совсем плох, тоже нельзя. В упорной борьбе команда уступила «Панатинаикосу». В отборе третьего по значимости еврокубкового турнира получилось пройти «Серветт», однако потребовалось дополнительное время. Выручают в основном бразильские футболисты. Они являются фундаментом украинского клуба уже по многолетней традиции.

Кстати, в первенстве страны подопечные Арды Турана занимают первое место и никому не проигрывали в семи турах. За это время забили 14 мячей, а пропустили четыре. Всё это благодаря наставнику. Он сильно изменил игру «Шахтёра», сделав основной упор на полузащитников. Плюс турецкий специалист уделяет огромное внимание физической форме своих подопечных.

В основное время во всех официальных турнирах украинский клуб никому не уступал. И эта серия продлится ещё как минимум на одну встречу. Прогнозируем, что «Шахтёр» выиграет с форой (-1.5). «Абердин» допускает много ошибок, а Арда Туран приучил своих подопечных пользоваться такими подарками.

Ставка: «Шахтёр» выиграет у «Абердина» с разницей минимум в два мяча за 2.30.