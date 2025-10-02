Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рома — Лилль: прогноз на матч 2 октября, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт, обзор, ставки на спорт

Лига Европы: матч «Рома» — «Лилль» и Тикнизян против талантов из «Порту»
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на Лигу Европы 2 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А «Астон Вилла» зря надеется на опыт Эмери.

Вслед за Лигой чемпионов всегда приходит второй по статусу, но не менее интересный евротурнир. Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Лилль»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С приходом Гасперини «Рома» стала более резкой в прессинге и вертикальных атаках. Победа в матче с «Вероной» со счётом 2:0 — эталон. Быстрый гол Артёма Довбика и мощная вторая волна от Матиаса Соуле. Команда регулярно доходит до чужой штрафной за две-три передачи и опасна на стандартах. Это ключ против плотного блока французов.

«Лилль» Женезио — про дисциплину и терпение. В нападении ставка на мощь и опыт Оливье Жиру, а также на подвижность Хамзы Игамане. При равной игре «доги» ждут свой момент и решают за счёт кроссов и подборов. Опыт тренера в еврокубках тоже помогает управлять ритмом и не раскрывать центр поля в первый час встречи.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Ждём осторожный старт и рывок от хозяев в середине первого тайма. Чем дольше будут держаться нули на табло, тем выгоднее гостям. Ротация у них короче, однако они не против раскрыть игру и реализовать свой момент. И всё же прогнозируем победу «Ромы». Хозяева сильнее по структуре и давят в концовках. Под руководством Гасперини команда стабильно создаёт с игры и со стандартов.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Астон Вилла»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла» полна решимости выиграть третий матч подряд, чтобы окончательно реабилитироваться за неудачное начало сезона. Первую победу она одержала как раз во встрече Лиги Европы с «Болоньей» (1:0). На тоненького, но с результатом не поспоришь. В целом реализация хромает, не хватает остроты и новых идей. Сильных сторон у команды из Бирмингема пока немного, однако есть Унаи Эмери. Тренер, который выигрывал Лигу Европы четыре раза.

«Фейеноорд» проведёт диагностику состояния «Астон Виллы». Особенно её оборонительной линии. Подопечные Робина ван Перси выиграли все четыре домашних матча в этом сезоне. В одном из них победили «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате Нидерландов «Фейе» возглавляет таблицу, не проиграв ни одного из семи матчей. За это время забил 15 мячей, но атакующий потенциал у «Фейеноорда» ещё выше.

Команда ван Перси будет стремиться контролировать мяч и темп игры. Дома она вправе диктовать свои условия. «Астон Вилле» будет очень неудобно с таким соперником, если учесть пробелы в защите и недостаточный уровень агрессии в атаке. Скорее всего, «Фейеноорд» не проиграет в матче, в котором основная борьба развернётся в центре поля. Поэтому ждём не более трёх забитых мячей.

Прогноз на матч «Порту» — «Црвена Звезда»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Порту» процветает под руководством Франческо Фариоли. Философия тренера направлена на оборонительные действия. У него получилось донести свои идеи до футболистов. В результате команда выиграла все восемь официальных матчей, пропустив лишь один мяч — в матче со «Спортингом» (2:1). Фариоли отлично работает с молодыми футболистами, поэтому любой из этих талантов может принести победу.

«Црвену Звезду» ждёт непростое испытание. В прошлом матче Лиги Европы она сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Спас от поражения гол ветерана Марко Арнаутовича. 36-летний австриец приносит большую пользу благодаря своему опыту. Лучший бомбардир команды — Александар Катаи. Он забил 11 мячей в семи играх чемпионата Сербии. Немаловажную роль в атаке играет Мирко Иванич (шесть голов). Однако всем этим футболистам уже за 30.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

У Наира Тикнизяна будет особая мотивация, ведь он перешёл в «Црвену Звезду» ради еврокубков. Экс-футболист «Локомотива» закрепился в стартовом составе и был очень полезен в игре с «Селтиком». И всё же предлагаем поставить на то, что «Порту» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Дома команда Франческо Фариоли будет предельно сконцентрированна. Она очень качественно обороняется и должна без проблем отразить атаки возрастных футболистов.

Экспресс на Лигу Европы 2 октября 2025 года

  • Ставка 1: «Рома» обыграет «Лилль» за 1.76.
  • Ставка 2: «Фейеноорд» не проиграет «Астон Вилле» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.
  • Ставка 3: «Порту» победит «Црвену Звезду» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Общий коэффициент: 1.76 х 2.10 х 1.80 = 6.65.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android