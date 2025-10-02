Лига Европы: матч «Рома» — «Лилль» и Тикнизян против талантов из «Порту»

Вслед за Лигой чемпионов всегда приходит второй по статусу, но не менее интересный евротурнир. Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Лилль»

С приходом Гасперини «Рома» стала более резкой в прессинге и вертикальных атаках. Победа в матче с «Вероной» со счётом 2:0 — эталон. Быстрый гол Артёма Довбика и мощная вторая волна от Матиаса Соуле. Команда регулярно доходит до чужой штрафной за две-три передачи и опасна на стандартах. Это ключ против плотного блока французов.

«Лилль» Женезио — про дисциплину и терпение. В нападении ставка на мощь и опыт Оливье Жиру, а также на подвижность Хамзы Игамане. При равной игре «доги» ждут свой момент и решают за счёт кроссов и подборов. Опыт тренера в еврокубках тоже помогает управлять ритмом и не раскрывать центр поля в первый час встречи.

Ждём осторожный старт и рывок от хозяев в середине первого тайма. Чем дольше будут держаться нули на табло, тем выгоднее гостям. Ротация у них короче, однако они не против раскрыть игру и реализовать свой момент. И всё же прогнозируем победу «Ромы». Хозяева сильнее по структуре и давят в концовках. Под руководством Гасперини команда стабильно создаёт с игры и со стандартов.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» полна решимости выиграть третий матч подряд, чтобы окончательно реабилитироваться за неудачное начало сезона. Первую победу она одержала как раз во встрече Лиги Европы с «Болоньей» (1:0). На тоненького, но с результатом не поспоришь. В целом реализация хромает, не хватает остроты и новых идей. Сильных сторон у команды из Бирмингема пока немного, однако есть Унаи Эмери. Тренер, который выигрывал Лигу Европы четыре раза.

«Фейеноорд» проведёт диагностику состояния «Астон Виллы». Особенно её оборонительной линии. Подопечные Робина ван Перси выиграли все четыре домашних матча в этом сезоне. В одном из них победили «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате Нидерландов «Фейе» возглавляет таблицу, не проиграв ни одного из семи матчей. За это время забил 15 мячей, но атакующий потенциал у «Фейеноорда» ещё выше.

Команда ван Перси будет стремиться контролировать мяч и темп игры. Дома она вправе диктовать свои условия. «Астон Вилле» будет очень неудобно с таким соперником, если учесть пробелы в защите и недостаточный уровень агрессии в атаке. Скорее всего, «Фейеноорд» не проиграет в матче, в котором основная борьба развернётся в центре поля. Поэтому ждём не более трёх забитых мячей.

Прогноз на матч «Порту» — «Црвена Звезда»

«Порту» процветает под руководством Франческо Фариоли. Философия тренера направлена на оборонительные действия. У него получилось донести свои идеи до футболистов. В результате команда выиграла все восемь официальных матчей, пропустив лишь один мяч — в матче со «Спортингом» (2:1). Фариоли отлично работает с молодыми футболистами, поэтому любой из этих талантов может принести победу.

«Црвену Звезду» ждёт непростое испытание. В прошлом матче Лиги Европы она сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Спас от поражения гол ветерана Марко Арнаутовича. 36-летний австриец приносит большую пользу благодаря своему опыту. Лучший бомбардир команды — Александар Катаи. Он забил 11 мячей в семи играх чемпионата Сербии. Немаловажную роль в атаке играет Мирко Иванич (шесть голов). Однако всем этим футболистам уже за 30.

У Наира Тикнизяна будет особая мотивация, ведь он перешёл в «Црвену Звезду» ради еврокубков. Экс-футболист «Локомотива» закрепился в стартовом составе и был очень полезен в игре с «Селтиком». И всё же предлагаем поставить на то, что «Порту» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Дома команда Франческо Фариоли будет предельно сконцентрированна. Она очень качественно обороняется и должна без проблем отразить атаки возрастных футболистов.

Экспресс на Лигу Европы 2 октября 2025 года

Ставка 1: «Рома» обыграет «Лилль» за 1.76.

Ставка 2: «Фейеноорд» не проиграет «Астон Вилле» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Ставка 3: «Порту» победит «Црвену Звезду» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Общий коэффициент: 1.76 х 2.10 х 1.80 = 6.65.