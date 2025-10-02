Экспресс на футбол: Кубок России и украинцы в Лиге конференций

Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Однако не только этим богата программа дня. В четверг следим за Кубком России и стартом общего этапа Лиги конференций.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов»

Фон у махачкалинцев очень бодрый. В РПЛ добыли нулевую ничью с «Сочи», где Хоссейннежад дважды засадил в перекладину. Моменты есть, не хватило точности. Каркас оборонительной линии — Табидзе и Шумахов, а баланс в центральной зоне держит Алибеков. При этом по краям трудятся Сундуков и Мастури. В створе же надёжен Волк, что важно при стандартных положениях у соперника.

«Ростов» под руководством Альбы прибавил в дисциплине без мяча. В матче с «Краснодаром» ростовчане выстояли — 0:0, оттолкнувшись при выборе тактики от плотности центра и сдерживания флангов. В основе чаще видим Ятимова, Сако, Мелёхина, Чистякова, Миронова, Щетинина, Кучаева, Роналдо и Мохеби — скорость на флангах и резкие переводы мяча остаются козырем.

Ситуация в группе – за «Динамо». Задача по выходу в плей-офф решена досрочно, так что можно гибко распределить минуты и темп. «Ростову» нужно набирать очки, поскольку попадание в плей-офф ещё не обеспечено. Отсюда осторожный старт, борьба за подбор, ставка на стандарты и дальние удары. Прогнозируем ничью. Никакого перевеса не предвидится ни с одной стороны.

Прогноз на матч «Абердин» — «Шахтёр»

«Абердин» в прошлом сезоне впервые за 35 лет выиграл Кубок Шотландии. Благодаря этому получил путёвку в квалификацию Лиги Европы, но не справился. Таким образом, оказался в Лиге конференций, где и попытает счастья. Верится в успех с большим трудом. Стоимость состава команды примерно такая же, как у «Пари НН» — аутсайдера РПЛ. И в новый сезон чемпионата Шотландии клуб вошёл совсем неудачно.

В каком-то плане «Шахтёру» повезло получить такого соперника на старте Лиги конференций. Команда тоже могла бы участвовать в Лиге Европы, но не прошла квалификацию. Хотя и сказать, что была совсем плоха, тоже нельзя. В отборе в третьем по значимости еврокубковом турнире получилось пройти швейцарский «Серветт», однако потребовалось дополнительное время. Выручают в основном бразильские футболисты. Они являются фундаментом украинского клуба уже много лет.

В основное время во всех официальных турнирах украинцы никому не проигрывали. И эта серия продлится ещё как минимум на одну встречу. Прогнозируем, что «Шахтёр» выиграет с форой (-1.5). «Абердин» допускает много ошибок, а Арда Туран приучил своих подопечных пользоваться такими подарками.

Экспресс на футбол 2 октября 2025 года

