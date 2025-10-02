Подвиги команды Райана Рейнольдса: прогноз на матч «Рексем» — «Бирмингем»

«Рейскурс Граунд», 3 октября. «Рексем» примет «Бирмингем» в 9-м туре Чемпионшипа. Хозяев ведёт Фил Паркинсон, у гостей за результат отвечает Крис Дэвис. Клуб актёра Райана Рейнольдса после серии из трёх повышений дебютировал во втором по статусу футбольном дивизионе и нацеливается на верхнюю половину таблицы. Контекст матча говорит о том, что очки нужны обоим соперникам прямо сейчас.

Коэффициенты на матч «Рексем» — «Бирмингем» 3 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бирмингема» предлагается с коэффициентом 2.63, что приблизительно составляет 38% вероятности. Ничья идёт за 3.20, а победа «Рексема» оценивается в 2.80.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Рексем» — «Бирмингем» (03.10.2025)

Форма у соперников сопоставимая. На днях «Рексем» увёз ничью 1:1 из Лестера — Натан Бродхед сравнял счёт во второй половине встречи. Теперь серия без поражений продлена. «Бирмингем» в тот же вечер спасся дома от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдей». Уже в добавленное время отличился Демарай Грей — 2:2. Обе команды неплохо дожимают в концовках.

У хозяев сделан акцент на новых лидеров атаки. Киффер Мур пришёл летом и уже полезен как магнит для навесов и стандартов. Кроме того, во второй волне работает Бродхед. Его дубль с «Редингом» вывел «Рексем» в четвёртый раунд Кубка лиги. Всё это хороший маркер формы. Команда Паркинсона умеет терпеть и жалить. Находится недалеко от зоны вылета, но и топ-6 не за горами.

У гостей — сильные края и мощная «девятка». Линдон Дайкс навязывает борьбу, выходя со скамейки, Джей Стэнсфилд открывается за спины защитникам, а Грей неплохо импровизирует один в один. Последние двое забили по голу в матче с «Шеффилд Уэнсдей». Однако потеря правого защитника Итана Лейрда на несколько месяцев бьёт по обороне и выходу в атаку через его зону.

Ждём владение мячом от «Бирмингема» и ответы «Рексема» через быстрые переводы и навесы на Мура. Хозяева будут собирать вторые мячи у дуги, гости попробуют разгонять фланги и давить сериями угловых. Дисциплина в концовке тоже решит. Обе команды регулярно находят моменты после 60-й минуты игры, а потому не исключаем гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуту.

Исход прогнозируем следующий — ничья со счётом 1:1. Текущая форма и свежие ничьи обеих команд подтверждают паритет. У «Рексема» хватает остроты даже на таком серьёзном уровне, а «Бирмингем» сам по себе калач тёртый. При этом в таблице они находятся рядом, потому будут стараться и сами не проиграть, и конкурента оставить позади. В таких случаях ничейные результаты бывают часто.

Ставка: «Рексем» сыграет вничью с «Бирмингемом» за 3.20.