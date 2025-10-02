ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 3 октября 2025 года

Команда из Москвы уже не в восторге от встреч с магнитогорцами.

3 октября 2025 года на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург». Начало — в 19:30 мск. Магнитогорцы под руководством Андрея Разина выиграли три предыдущие очные встречи у армейцев с общим счётом 16:6. Даже Игорь Никитин не изобрёл противоядие от их хоккея.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Металлург» 3 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Москвы. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Металлурга» по итогам 60 минут оценили в 2.80. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70. Наиболее вероятный счёт по мнению букмекеров — 2:2 за 11.00.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (03.10.2025)

Игорь Никитин пока не оправдывает ожиданий после возвращения в ЦСКА. Не похоже, что под его руководством команда будет играть с таким же рвением и настроем, как «Локомотив» в прошлом сезоне. Это уже факт, ведь прошло немало времени со старта регулярки, а армейцы занимают лишь пятое место в таблице Западной конференции. Одержали пять побед в 10 встречах.

В шести последних матчах москвичи одержали всего две победы. Да и те — над аутсайдерами. С трудом выиграли у «Адмирала» (5:4) и устроили разнос «Ладе» (7:2). Уступили на данном отрезке «Спартаку» (5:6 Б), «Локомотиву» (1:5), «Металлургу» (4:5) и «Амуру» (0:2). Команда настроения? Возможно! Не забросили ни одной шайбы хабаровчанам, а в ворота тольяттинцев отправили сразу семь.

Зажигали первое и второе звенья. Дмитрий Бучельников и Николай Коваленко оформили по хет-трику, а Даниэль Спронг отдал три результативные передачи. В копилке нидерландца уже 12 (4+8) очков. Даже одноклубники отмечают важную роль экс-хоккеиста НХЛ. Он привносит много опыта в команду. И ему потребовалось гораздо меньше времени на адаптацию, чем тому же Бучельникову.

Возможно, дальше все звенья сыграются и будут давать другой результат. Впереди — шанс взять реванш у «Металлурга» за недавнее поражение. Правда, сделать это будет непросто. Андрей Разин, кажется, в этом сезоне окончательно притёрся к команде, раскрыл её потенциал и понял, как она должна играть. Первое место в таблице Восточной конференции во многом его заслуга. Здорово команда играет в нападении, забросила больше всех шайб (38).

В последних семи встречах магнитогорцы проиграли только «Ак Барсу» (3:4). Вели в три шайбы, но затем потеряли концентрацию. В прошлом матче с «Сибирью» (4:3) всё было наоборот. Получилось проявить характер и вырвать победу, после того как уступали 1:3. Вот такие игры показывают наличие духа и мастерства. Всё в стиле Андрея Разина — много забивать и не бояться пропускать.

Шикарную форму набрал Дмитрий Силантьев. Он возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ и набирает очки в восьми играх подряд. Столько же длится результативная серия Романа Канцерова. А вот дорогущий экс-игрок «Авангарда» Владимир Ткачёв пока оправдывает не все ожидания. Но девять голевых передач уже есть в его копилке. «Химия» в этой тройке определённо появилась.

Ставка на то, что «Металлург» забросит больше 2,5 шайбы, выглядит просто подарком. Воспользуемся. ЦСКА очень нестабилен и ненадёжен в обороне, а семь шайб в ворота «Лады» могут снизить результативность в предстоящей встрече. Андрей Разин выиграл три прошлых очных матча. Суммарно его команда забросила в них 16 шайб.

Ставка: «Металлург» забросит ЦСКА не менее трёх шайб за 2.00.