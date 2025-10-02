«Борнмут» — «Фулхэм»: ставка и ожидания от матча АПЛ 3 октября 2025 года

3 октября 2025 года в матче 7-го тура АПЛ сыграют «Борнмут» и «Фулхэм». Встреча состоится на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Начало — в 22:00 мск. Хозяева не знают поражений на протяжении пяти игр, а соперник слабовато выступает на выезде.

Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Фулхэм» 3 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Борнмута» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Фулхэма» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев за 7.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Фулхэм» (03.10.2025)

«Борнмут» заряжен позитивом перед матчем 7-го тура АПЛ. Он стал крайне неудобным соперником даже для фаворитов. Андони Ираола довёл свои идеи почти до совершенства. Благодаря возникшему взаимопониманию между ним и футболистами у команды получается не проигрывать на протяжении пяти встреч чемпионата.

Единственное поражение клуб из Борнмута потерпел на самом старте сезона. Обидчиком стал «Ливерпуль» (2:4). Зато потом получилось создать проблемы «Тоттенхэму» (1:0), «Брайтону» (2:1) и «Ньюкаслу» (0:0). И если вы считаете, что добиваться подобных результатов получается за счёт обороны, то глубоко ошибаетесь.

Во всех трёх этих встречах подопечные Ираолы были агрессивны в атаке. В створ ворот «Тоттенхэма» пробили шесть раз. Были лучше «Ньюкасла» не только по остроте, но и по владению мячом. Антуан Семеньо забил четыре мяча в АПЛ, а Эванилсон пока не так хорош в завершении, хотя за ним закреплена эта роль. Однако в атаке работает вся команда.

«Фулхэм» вынужден задуматься над оборонительной тактикой. Марку Силва хорош в этом, но непостоянен. Он не стесняется прибегать к частой ротации, что приносит дискомфорт футболистам. Поэтому результаты нестабильные, но в целом лондонцы демонстрируют хорошую игру.

Все неудачные результаты приходятся на выездные матчи. В гостях «Фулхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и уступил «Челси» (0:2) и «Астон Вилле» (1:3). На домашнем стадионе команда пока не знает поражений. Португальский специалист пытается устранить недостатки, хотя пока получается не очень.

Есть проблема с нападающими, которые выбывают один за другим из-за травм. Сначала получил повреждение Родриго Мунис и точно не сыграет в предстоящем матче. В прошлой встрече травмировался Рауль Хименес, однако перед этим забил гол. Скорее всего, придётся всех выручать Адама Траоре. Но его форма далека от идеальной.

Всё это ещё раз указывает на то, что гостям придётся быть сконцентрированными в защите. У «Борнмута» больше опций в атаке, и команда должна побеждать на домашнем стадионе, однако вряд ли будет забито больше четырёх мячей. Хозяева будут не менее активны впереди, чем в прошлых встречах. «Фулхэм» будет вынужден искать свои шансы только на контратаках.

Ставка: «Борнмут» выиграет у «Фулхэма» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.