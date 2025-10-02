«Осасуна» — «Хетафе»: прогноз на матч Примеры 3 октября 2025 года

3 октября в матче 8-го тура испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 22:00 мск. Игра двух непримечательных команд может подарить много эмоций.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Памплоны. Поставить на победу «Осасуны» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Хетафе» оценили в 3.85. Ничья же идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Памплоны за 5.00.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Хетафе» (03.10.2025)

«Осасуна» не может выиграть последние три встречи. Она уступила «Вильярреалу» (1:2) и «Бетису» (0:2), а вничью сыграла с «Эльче» (1:1). Всего в этом сезоне команда одержала две победы — в матчах с «Валенсией» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:0). Вряд ли можно ожидать чего-то большего от неё. У Алессио Лиши не получилось сохранить то, что построил предыдущий тренер Висенте Морено.

Игра клуба из города Памплона основана на организации сильных оборонительных действий. Иногда это даёт результат, но всё чаще игра футболистов легко считывается соперниками и становится предсказуемой. Необходимо добавлять агрессии. Это возможно, однако Алессио Лиши не хочет идти на жертвы.

В атаке у «Осасуны» есть Анте Будимир, забивший 21 гол в прошлом сезоне Примеры, и талантливый Виктор Муньос — экс-игрок «Реала». Пока между двумя футболистами нападения нет хорошего взаимопонимания, но над этим можно и нужно работать. Они могут приносить пользу во время редких выпадов в контратаках.

«Хетафе» испытывал огромные кадровые проблемы на старте сезона, однако показывал симпатичный футбол. Даже успел влюбить в себя, добыв три победы в четырёх первых встречах. Но, как и ожидалось, это временный успех. Другие команды Примеры пробудились, и стало гораздо тяжелее.

В последних трёх матчах клуб из Хетафе сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1), а уступил «Барселоне» (0:3). Хотя за поражение от такого соперника ругать его точно не следует. Это ещё хорошо, что не пропустил больше. После семи туров он близко подобрался к зоне еврокубков. Всего лишь одна победа может вывести в топ-5 при удачном стечении обстоятельств.

Хосе Бордалас продолжает использовать прежние тактические установки. Его подопечные держат плотную оборону, выжидая удобный момент для проведения контратак. Восемь забитых голов в семи встречах — неплохо для такого низкого потенциала в атаке. Лучший бомбардир — 20-летний Адриан Лисо, но в последних двух играх он отсутствовал. Выступал за молодёжную сборную Испании.

Побольше бы таких талантливых футболистов «Хетафе»! Однако также стоит сказать о плохих результатах команды в двух последних гостевых встречах. Они закончились разгромными поражениями со счётом 0:3 — от «Барселоны» и очень нестабильной «Валенсии». Получается, не так уж надёжны оборонительные редуты Бордаласа.

Как бы хорошо «Хетафе» и «Осасуна» ни защищались, а всё равно уязвимы. Обе команды понимают, что в очном матче могут набрать три очка и будут не раз рисковать. Да и силы, можно сказать, равны. Добавим к этому, что последние пять личных встреч заканчивались обменом голами. Именно на это делаем свой прогноз.

Ставка: обе забьют в матче «Хетафе» — «Осасуна» за 2.50.