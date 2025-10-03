Экспресс на футбол: команда Дэдпула и матч АПЛ

Еврокубковые баталии позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 3 октября, откроется программа уикенда. В Англии и Чемпионшипе пройдут некоторые интересные встречи, также зацепим чемпионат Испании.

Прогноз на матч «Рексем» — «Бирмингем»

Форма у соперников сопоставимая. На днях «Рексем» — клуб актёра Райана Рейнольдса — увёз ничью 1:1 из Лестера — Натан Бродхед сравнял счёт во второй половине встречи. Теперь серия без поражений продлена. «Бирмингем» в тот же вечер спасся дома от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдей». Уже в добавленное время отличился Демарай Грей — 2:2. Обе команды неплохо дожимают в концовках.

У хозяев сделан акцент на новых лидеров атаки. У гостей — сильные края и мощная «девятка». Ждём владение мячом от «Бирмингема» и ответы «Рексема» через быстрые переводы и навесы на Мура. Хозяева будут собирать вторые мячи у дуги, гости попробуют разгонять фланги и давить сериями угловых. Дисциплина в концовке тоже решит. Обе команды регулярно находят моменты после 60-й минуты игры, а потому не исключаем гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуту.

Исход прогнозируем следующий — ничья со счётом 1:1. Текущая форма и свежие ничьи обеих команд подтверждают паритет. У «Рексема» хватает остроты даже на таком серьёзном уровне, а «Бирмингем» сам по себе калач тёртый. При этом в таблице они находятся рядом, потому будут стараться и сами не проиграть, и конкурента оставить позади. В таких случаях ничейные результаты бывают часто.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Фулхэм»

«Борнмут» заряжен позитивом перед матчем 7-го тура АПЛ. Команда стала крайне неудобным соперником даже для фаворитов. Андони Ираола довёл свои идеи почти до совершенства. Благодаря возникшему взаимопониманию между ним и футболистами у команды получается не проигрывать на протяжении пяти встреч чемпионата.

«Фулхэм» вынужден задуматься над оборонительной тактикой. Марку Силва хорош в этом, но непостоянен. Он не стесняется прибегать к частой ротации, что приносит дискомфорт футболистам. Поэтому результаты нестабильные, однако в целом лондонцы демонстрируют хорошую игру. Все неудачные результаты приходятся на выездные матчи.

Это ещё раз указывает на то, что гостям придётся быть сконцентрированными в защите. У «Борнмута» больше опций в атаке, и команда должна побеждать на домашнем стадионе, но вряд ли будет забито больше четырёх мячей. Хозяева окажутся не менее активны впереди, чем в прошлых встречах. «Фулхэм» будет вынужден искать свои шансы только на контратаках.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Хетафе»

«Осасуна» не может выиграть три последние встречи. Она уступила «Вильярреалу» (1:2) и «Бетису» (0:2), а также сыграла вничью с «Эльче» (1:1). Всего в этом сезоне команда одержала две победы — в матчах с «Валенсией» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:0). Вряд ли можно ожидать чего-то большего от неё. У Алессио Лиши не получилось сохранить то, что построил предыдущий тренер Висенте Морено.

«Хетафе» испытывал огромные кадровые проблемы на старте сезона, однако показывал симпатичный футбол. Даже успел влюбить в себя, добыв три победы в четырёх первых встречах. Но, как и ожидалось, это временный успех. Другие команды Примеры пробудились, и стало гораздо тяжелее. В последних трёх матчах «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1) и уступил «Барселоне» (0:3). Хотя за поражение во встрече с таким соперником ругать точно не следует.

Как бы хорошо «Хетафе» и «Осасуна» ни защищались, а всё равно уязвимы. Обе команды понимают, что в очном матче могут набрать три очка, и будут рисковать. Да и силы, можно сказать, равны. Добавим к этому, что последние пять очных встреч заканчивались обменом голами. Именно на это и делаем свой прогноз.

Экспресс на футбол 3 октября 2025 года

Ставка 1: «Рексем» сыграет вничью с «Бирмингемом» за 3.20.

Ставка 2: «Борнмут» выиграет у «Фулхэма» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.

Ставка 3: обе забьют в матче «Хетафе» — «Осасуна» за 2.50.

Общий коэффициент: 3.20 х 2.20 х 2.50 = 17.6.