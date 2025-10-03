Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Спартак — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 октября, смотреть онлайн, прямая трансляция, счёт, голы, какой канал, статистика

Экспресс на КХЛ 3 октября 2025 года: ЦСКА — «Металлург» и «Спартак» — СКА
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи КХЛ 3 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Мини-разбор топовых матчей дня.

Сегодня, 3 октября, пройдут очередные встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Выбираем самые яркие из них, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игорь Никитин пока не оправдывает ожиданий после возвращения в ЦСКА. Не похоже, что под его руководством команда будет играть с таким же рвением и настроем, как «Локомотив» в прошлом сезоне. Это уже факт, ведь прошло немало времени со старта регулярки, а армейцы занимают лишь пятое место в таблице Западной конференции. Одержали пять побед в 10 встречах.

Возможно, дальше все сыграются и будут давать другой результат. Впереди — шанс взять реванш у «Металлурга» за недавнее поражение. Правда, сделать это будет непросто. Андрей Разин, кажется, в этом сезоне окончательно раскрыл потенциал команды и понял, как она должна играть. Первое место в таблице Восточной конференции во многом его заслуга. Здорово магнитогорцы играют в нападении, забросили больше всех шайб (38).

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Ставка на то, что «Металлург» забросит больше 2.5 шайбы, выглядит просто подарком. Воспользуемся. ЦСКА очень нестабилен и ненадёжен в обороне, а семь шайб в ворота «Лады» могут повлиять на результативность в предстоящей встрече. Андрей Разин выиграл три прошлых очных матча. Суммарно его команда забросила в них 16 шайб.

Прогноз на матч «Спартак» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» принимает СКА. У хозяев — Алексей Жамнов, у гостей — Игорь Ларионов. Встреча принципиальная: петербуржцы перестраиваются при новом тренерском штабе, а москвичи дома стремятся закрепить позитивный ход и выйти на победную серию. Очки сейчас очень дороги в плотной таблице Запада.

После поражения 1:3 в матче с «Шанхайскими Драконами» красно-белые взорвались во встрече с «Трактором» — 6:3. Сразу потянули команду лидеры — Павел Порядин набрал четыре очка, а Никита Коростелёв забросил юбилейную шайбу. К тому же вернулся Даниэль Усманов. Значит, энергия и глубина звеньев растут, а большинство стабилизируется.

Материалы по теме
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре

У СКА нервные концовки: вёл 2:0 с «Торпедо» и уступил в овертайме. В третьих периодах хромает дисциплина — сам Ларионов об этом говорил. Плюс оборона усечена — вне состава Андрей Педан и Никита Зайцев. Прогнозируем итоговую П1.

Экспресс на матчи КХЛ 3 октября 2025 год

  • Ставка 1: «Металлург» забросит ЦСКА не менее трёх шайб за 2.00.
  • Ставка 2: итоговая победа «Спартака» в матче со СКА за 1.76.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.76 = 3.52.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android