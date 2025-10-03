Экспресс на КХЛ 3 октября 2025 года: ЦСКА — «Металлург» и «Спартак» — СКА

Сегодня, 3 октября, пройдут очередные встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Выбираем самые яркие из них, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Игорь Никитин пока не оправдывает ожиданий после возвращения в ЦСКА. Не похоже, что под его руководством команда будет играть с таким же рвением и настроем, как «Локомотив» в прошлом сезоне. Это уже факт, ведь прошло немало времени со старта регулярки, а армейцы занимают лишь пятое место в таблице Западной конференции. Одержали пять побед в 10 встречах.

Возможно, дальше все сыграются и будут давать другой результат. Впереди — шанс взять реванш у «Металлурга» за недавнее поражение. Правда, сделать это будет непросто. Андрей Разин, кажется, в этом сезоне окончательно раскрыл потенциал команды и понял, как она должна играть. Первое место в таблице Восточной конференции во многом его заслуга. Здорово магнитогорцы играют в нападении, забросили больше всех шайб (38).

Ставка на то, что «Металлург» забросит больше 2.5 шайбы, выглядит просто подарком. Воспользуемся. ЦСКА очень нестабилен и ненадёжен в обороне, а семь шайб в ворота «Лады» могут повлиять на результативность в предстоящей встрече. Андрей Разин выиграл три прошлых очных матча. Суммарно его команда забросила в них 16 шайб.

Прогноз на матч «Спартак» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» принимает СКА. У хозяев — Алексей Жамнов, у гостей — Игорь Ларионов. Встреча принципиальная: петербуржцы перестраиваются при новом тренерском штабе, а москвичи дома стремятся закрепить позитивный ход и выйти на победную серию. Очки сейчас очень дороги в плотной таблице Запада.

После поражения 1:3 в матче с «Шанхайскими Драконами» красно-белые взорвались во встрече с «Трактором» — 6:3. Сразу потянули команду лидеры — Павел Порядин набрал четыре очка, а Никита Коростелёв забросил юбилейную шайбу. К тому же вернулся Даниэль Усманов. Значит, энергия и глубина звеньев растут, а большинство стабилизируется.

У СКА нервные концовки: вёл 2:0 с «Торпедо» и уступил в овертайме. В третьих периодах хромает дисциплина — сам Ларионов об этом говорил. Плюс оборона усечена — вне состава Андрей Педан и Никита Зайцев. Прогнозируем итоговую П1.

Экспресс на матчи КХЛ 3 октября 2025 год

Ставка 1: «Металлург» забросит ЦСКА не менее трёх шайб за 2.00.

«Металлург» забросит ЦСКА не менее трёх шайб за 2.00. Ставка 2: итоговая победа «Спартака» в матче со СКА за 1.76.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.76 = 3.52.