Как пройдёт матч Примеры «Реал» — «Вильярреал»? Мадридцы устали после «Кайрата»

4 октября в матче 8-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. Обогнать «Барселону» или уступить место гостям — что выберут «сливочные»? Скоро выясним.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Вильярреал» 4 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Вильярреала» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мадридского клуба за 9.00.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (04.10.2025)

У «Реала» нет права на ошибку в Примере. Разгромное поражение в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5) позволило «Барселоне» выйти на первое место с отрывом в одно очко. Нужно навёрстывать и ждать ошибки каталонцев. Но после длительного перелёта в Алма-Ату и возвращения в Мадрид футболистам наверняка хотелось бы отдохнуть.

«Реал» уверенно обыграл «Кайрат» (5:0), но мог забивать и больше. Мбаппе оформил хет-трик, однако упустил ещё как минимум два почти 100-процентных момента. Килиан, видимо, решил доказать всем, что может вести команду к титулам, как это делал Роналду. Он забивал в каждом из шести последних матчей за клуб, оформив два дубля и один хет-трик.

У француза улучшилась «химия» с Ардой Гюлером. 20-летний турок в последних трёх встречах не покидает поле без результативного действия. По-прежнему важны дриблинг и скорость Винисиуса Жуниора, но свой максимум он пока в этом сезоне не выдаёт. Вернулся после травмы Джуд Беллингем, а Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер всё ещё в лазарете, что сказывается на обороне. Шансы забить были даже у «Кайрата», однако спасал Тибо Куртуа.

Прибегать к ротации Хаби Алонсо точно не станет. «Вильярреал» набрал хороший ход и может запросто лишить мадридцев очков. Он выиграл последние три матча в Примере — у «Осасуны» (2:1), «Севильи» (2:1) и «Атлетика» (1:0), а в Лиге чемпионов дал бой «Ювентусу» (2:2). Сравнял счёт в концовке, проявив тем самым характер.

Автором забитого мяча стал Ренату Вейга. Это его дебютный гол за клуб, который должен придать уверенности. Осваивается Жорж Микаутадзе — забил в Лиге чемпионов, а в Примере сделал гол+пас. Тейджон Бьюкенен оформил хет-трик в матче с «Жироной», а в последних семи играх не продемонстрировал ничего. В воротах, скорее всего, сыграет Луис Жуниор, а не Арнау Тенас, вышедший в основе во встрече с «Ювентусом».

Пока «Вильярреал» непостоянен, однако Марселино Тораль усердно работает над улучшением игры, ищет сочетания и экспериментирует. Заметно, что результаты становятся лучше. На матч с «Реалом» будет особая мотивация, ведь отставание от него всего два очка. Есть шанс опередить и побороться за первую строчку. Однако в последних четырёх очных встречах мадридцы одержали три победы и сыграли вничью.

Статистика явно не в пользу гостей, но у них есть характер и непреодолимое желание насолить команде Хаби Алонсо. Предлагаем поставить на то, что «Реал» не проиграет, через обмен голами. «Вильярреал» отдыхал на день меньше, однако проводил свой матч в Лиге чемпионов дома, пока мадридцы летали в Казахстан. Скорее всего, будет ничья или трудовая победа хозяев.

Ставка: «Реал» не проиграет «Вильярреалу» + обе забьют за 1.95.