Чего ждать от матча «Краснодар» — «Ахмат»? Черчесов поможет ЦСКА

Краснодар, «Ozon Арена», 4 октября. «Краснодар» Мурада Мусаева принимает «Ахмат» Станислава Черчесова. С назначением Черчесова грозненцы в РПЛ не проигрывают и набрали очень солидный ход — удачная серия тянется уже семь туров. А ведь турнирный контекст для краснодарцев острый, нужны очки, чтобы вернуть себе первое место. Матч обещает получиться ярким, стартовый свисток — в 17:30 мск.

Коэффициенты на матч «Краснодар» — «Ахмат» 4 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно составляет 61% вероятности. Ничья идёт за 4.10, а победа «Ахмата» оценивается в 5.30.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев или ничья 1:1.

Прогнозы на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (04.10.2025)

«Краснодар» идёт в группе лидеров в чемпионате России и в целом стабилен. Однако в недавнем дерби в Ростове-на-Дону застрял в текстурах хозяев. Встреча завершилась со счётом 0:0, было мало моментов с игры. Это уже второй матч кряду без побед и забитых мячей. А с учётом Кубка России — третий! Так что предстоящая встреча — хороший повод вернуть чемпионскую игру. Но получится ли?

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова стал компактнее между линиями и аккуратнее в переходах. Стартовый шаг — победа в матче с «Зенитом» (1:0) сразу после назначения нового тренерского штаба — задал планку дальнейшим выступлениям. Низкий блок, дисциплина на флангах, быстрый выход в атаку — так выглядит сейчас грозненский клуб. И такой профиль неудобен фаворитам, играющим первым номером.

Возможный ключ от защиты «Ахмата» для «Краснодара» — креатив «десятки» и мощь форвардов в штрафной площади. Эдуард Сперцян ведёт атаки через полупространства, Джон Кордоба навязывает борьбу защитникам и замыкает кроссы, а Виктор Са с Гаэтаном Перреном добавляют вариативности при выходе со скамейки. На стандартах опасна связка рослых защитников Тормена — Коста.

У «Ахмата» опора сзади — голкипер Шелия и четвёрка защитников Богосавац — Гандри — Сидоров — Ндонг. А впереди работают скорость Келиану и манёвренность Мелкадзе с Самородовым. О Конате забывать тоже не стоит. В прошлом туре чемпионата России Ибишев и Келиану получили повреждения, но штаб рассчитывает на их готовность. Глубина, конечно, недостаточна у грозненцев.

Ждём позиционное давление от «Краснодара» против контратак «Ахмата». Хозяева будут разрывать края через Оласу и Петрова, искать Кордобу забросами и ставить на подборы Сперцяна. Гости ответят плотным центром, перехватами в исполнении Касинтуры и рывками Келиану. Важные детали матча скроются в борьбе за вторые мячи и на стандартах.

Прогнозируем ничью со счётом 0:0 или 1:1. «Ахмат» в сегодняшнем состоянии способен удержать темп и дисциплину в своей трети, ведь под руководством Черчесова резко прибавил в игре без мяча. «Краснодар» наверняка создаст моменты за счёт ширины и стандартов, однако реализовать преимущество будет непросто. Тем более что в последнее время с голами туго.

Ставка: «Ахмат» сыграет вничью с «Краснодаром» за 4.10.