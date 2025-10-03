«Челси» — «Ливерпуль»: каким будет центральный матч 7-го тура АПЛ?

4 октября 2025 года в матче 7-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. Пропускать матчи таких команд непростительно!

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Челси» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» (04.10.2025)

Этот матч никого не оставит равнодушным, даже несмотря на пропасть между командами в семь очков. В последние годы игры между «Челси» и «Ливерпулем» получаются упорными. В минувшем сезоне они обменялись победами, а болельщиков порадовали результативностью.

Правда, дела у подопечных Энцо Марески идут хуже. В последних пяти официальных матчах удалось добыть лишь две победы. Одну в Кубке лиги с «Линкольном» (2:1), а другую — в минувшей встрече Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Два поражения были в АПЛ: в матчах с кризисным «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брайтоном» (1:3). А другое пришло в еврокубках – в игре с «Баварией» (1:3).

Хочется задать вопрос Энцо Мареске — что с дисциплиной? В трёх последних встречах – в двух в АПЛ и с лиссабонцами в ЛЧ – игроки «Челси» получали красные карточки: вратарь Роберт Санчес, защитник Трево Чалоба (пропускает 7-й тур) и нападающий Жоао Педро. Неужели главный тренер не справляется или откуда у игроков такая вспыльчивость?

В матче с «Ливерпулем» напряжение будет куда выше, чем в предыдущих играх. Нужно совладать с эмоциями. Команда Арне Слота была воодушевлена победной серией из семи официальных матчей со старта сезона. Жаль, но она прервалась. Случилось это во встрече АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2). Не хватало остроты для преодоления надёжной обороны соперника.

В последнем матче – в Лиге чемпионов – мерсисайдцы вновь проиграли — «Галатасараю» (0:1). Было тяжело справляться с натиском соперника, оборона ошибалась, а атаке не хватало свежести и изобретательности. Всё как-то банально и читаемо. Это нелепо, ведь в составе ливерпульцев полно талантливых нападающих и полузащитников — Флориан Вирц, Александер Исак, Уго Экитике, Коди Гакпо, Мохамед Салах и не только.

Египтянин и швед в Турции начали встречу на скамейке. Возможно, это говорит об излишней самоуверенности Арне Слота. Он думал, что легко обойдётся без звёздных игроков, но не тут-то было. Понятно, что он хотел поберечь основную обойму на матч с «Челси», однако это вылилось в поражение в Лиге чемпионов. Ещё и Алисон Бекер получил травму. Это шанс для Георгия Мамардашвили.

Теперь посмотрим, будет ли Мохамед Салах свежее. Как минимум мерсисайдцы мотивированы реабилитироваться за два поражения подряд и удержать первое место в АПЛ. Сюда же добавим желание грузинского вратаря заработать доверие Арне Слота. Проблемы с дисциплиной помешают «Челси». Так что прогнозируем победу гостей.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Челси» за 2.30.