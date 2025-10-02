Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. Начало боя запланировано на 7:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 320 Магомед Анкалаев — Алекс Перейра

В их первом бою россиянин победил решением и сделал это достаточно уверенно, не дав сопернику ни шанса реализовать свой план на поединок. Аналитики считают фаворитом Магомеда и сейчас, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы Перейры оценили в 4.15. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 65.00.

Поставить на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 2.30, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.58. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.95, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 7.80.

Прогноз на бой UFC 320 Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (05.10.2025)

Громкая вывеска на предстоящем турнире вряд ли подарит нам какой-то искромётный бой. Магомед Анкалаев первый поединок выиграл достаточно уверенно: был активнее, хорошо работал в стойке, постоянно поддавливал Перейру, угрожал борьбой. А что бразилец? Он ждал своего шанса, пытался поймать момент для того самого, одного удара, в который он вложился бы. Вот только не дождался, и пояс с чемпионским титулом ушёл.

Почему не стоит ждать чего-то иного в предстоящем поединке? В первую очередь потому, что Алекс не был замечен в каком-то тактическом разнообразии в своей карьере. Да, у него есть отличный план А, который работал до боя с Анкалаевым. Однако как только бразилец столкнулся с ним, выяснилось, что запасного варианта просто нет. Он неплохо защищался от переводов в партер, нагружал переднюю ногу россиянина лоу-киками, но и только. Для победы этого мало. Перейра был пассивен, а в чемпионских боях это не работает.

Алексу нужно быть агрессивнее, пытаться захватить инициативу хотя бы отрезками, а в идеале – найти тот самый момент для нокаутирующего удара. При этом в лагере россиянина всё прекрасно понимают, а Магомед отличается своим терпением и рассудительностью по ходу боя. Так что никакого излишнего риска не будет.

Анкалаев заявил, что хотел бы завершить этот бой досрочно, однако на рожон он не полезет. Да, наверняка его команда при подготовке к реваншу поработает над недостатками. Найдёт варианты по переводу Перейры в партер — в первом противостоянии это не сработало. Возможно, Магомед будет где-то поагрессивнее в стойке. Но говорить, что он обязательно закончит всё быстро, мы бы не стали.

Победа Магомеда Анкалаева решением судей — пожалуй, оптимальная ставка на этот бой. Коэффициент 2.55. Это будет не слишком ярко, возможно, даже скучно. Однако если такая тактика приносит результат, то, собственно, какая разница?

Ставка: победа Анкалаева решением за 2.55.