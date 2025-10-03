«Динамо» Москва — «Локомотив». Карпина пока рано хвалить

4 октября 2025 года в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют столичные «Динамо» и «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:45 мск. Валерий Карпин ещё не выигрывал официальное дерби с бело-голубыми. Оценим шансы сделать это впервые в матче с железнодорожниками.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Локомотив» 4 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Локомотива» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу команды Карпина за 8.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Локомотив» (04.10.2025)

Московское «Динамо» постепенно выходит из кризиса, в котором оказалось в начале сезона. Назначение Валерия Карпина многие посчитали большой ошибкой и обрушились с критикой. Но для чего-то нового всегда нужно время, а все об этом забыли. Трёхматчевая победная серия воодушевила болельщиков и саму команду.

Клуб из Москвы разгромил «Сочи» (4:0) в Кубке России, а в РПЛ выиграл у «Оренбурга» (3:1) и «Крыльев Советов» (3:2). Эта серия прервалась в прошлой кубковой встрече с «Краснодаром» — нулевая ничья в основное время и поражение в серии пенальти 2:4. Ярослав Гладышев и Антон Миранчук плохо исполнили 11-метровые.

19-летний вратарь Руслан Расулов сделал несколько огненных сейвов в основное время матча с действующим чемпионом, однако не отразил ни одного пенальти. Карпин не боится давать возможность проявить себя молодым футболистам, и в этом особенность его работы. Была ротация, но не глубокая. С первых минут играл Константин Тюкавин. Пока он выходит в старте только в Кубке России, восстанавливая игровой ритм после травмы.

Если убрать за скобки игру с «Краснодаром», «Динамо» стало играть гораздо агрессивнее и интереснее в атаке. Эль-Мехди Маухуб сделал гол+пас в двух последних матчах РПЛ, у Миранчука уже две результативные передачи. Приближается к своей пиковой форме Бителло, однако Иван Сергеев всё ещё не кажется нужным нападающим в основном составе. Это игрок настроения. Ждём, когда полностью будет готов сменить его Тюкавин.

«Локомотив» всё ещё не знает поражений в чемпионате России, одержав пять побед. Самая результативная команда после 10 туров — забит 21 гол. Жаль, что много пропускает — 13 мячей. По-другому подопечные Михаила Галактионова не умеют. Они дарят праздник болельщикам своей результативной игрой, но с такой обороной сложно претендовать на чемпионство. А от первого места отделяет всего лишь одно очко.

В последних трёх встречах РПЛ у железнодорожников были не топовые соперники, а результаты получились слабоватыми. Сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а победили «Рубин» (1:0). Как-то скромно и не похоже на «Локомотив» Галактионова. В Кубке России уступили ЦСКА, но в серии пенальти, доведя основное время до нулевой ничьей.

В трёх предыдущих официальных матчах железнодорожники не забивают больше гола. Столько же не отличается результативными действиями Алексей Батраков, однако он всё ещё возглавляет список лучших бомбардиров лиги с восемью голами. Дмитрий Воробьёв молчит уже пять встреч во всех турнирах. Возможно, внёс бы свежесть в атаку Сергей Пиняев. Он приступил к тренировкам в общей группе и может попасть в заявку.

Пока всё это наталкивает только на мысли о скучном московском дерби без голов. Но будем хитрее и просто возьмём ставку на то, что «Локомотив» не проиграет. Пропали забитые мячи, зато оборона стала надёжнее. Обе команды провели изнурительные матчи в Кубке России, однако не верится, что первое в сезоне поражение железнодорожники получат во встрече с «Динамо», которое пока рано восхвалять.

Ставка: «Локомотив» не проиграет «Динамо» за 1.85.