Экспресс на РПЛ: дерби «Динамо» — «Локомотив» и Черчесов против чемпиона

В Российской Премьер-Лиге добрались до 11-го тура. Значит, первая треть сезона уже позади. Сегодня, 4 октября, пройдут некоторые матчи. Выбрали самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Локомотив»

Московское «Динамо» постепенно выходит из кризиса, в котором оказалось в начале сезона. Назначение Валерия Карпина многие посчитали большой ошибкой и обрушились с критикой. Но для чего-то нового всегда нужно время, а все об этом забыли. Трёхматчевая победная серия воодушевила болельщиков и саму команду.

«Локомотив» всё ещё не знает поражений в чемпионате России, одержав пять побед. Самая результативная команда после 10 туров — забит 21 гол. Жаль, что много пропускает — 13 мячей. По-другому подопечные Михаила Галактионова не умеют. Они дарят праздник болельщикам своей результативной игрой, но с такой обороной сложно претендовать на чемпионство. А от первого места отделяет всего лишь одно очко.

Однако в трёх предыдущих официальных матчах железнодорожники не забивают больше гола. Будем хитрее и просто возьмём ставку на то, что «Локомотив» не проиграет. Пропали забитые мячи, зато оборона стала надёжнее. Обе команды провели изнурительные матчи в Кубке России, но не верится, что первое в сезоне поражение железнодорожники получат во встрече с «Динамо», которое пока рано восхвалять.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» идёт в группе лидеров в чемпионате России и в целом стабилен. Однако в недавнем дерби в Ростове-на-Дону застрял в текстурах хозяев. Встреча завершилась со счётом 0:0, было мало моментов с игры. Это уже второй матч кряду без побед и забитых мячей. А с учётом Кубка России — третий! Так что предстоящая встреча — хороший повод вернуть чемпионскую игру. Но получится ли?

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова стал компактнее между линиями и аккуратнее — в переходах. Стартовый шаг — победа в матче с «Зенитом» (1:0) сразу после назначения нового тренерского штаба — задал планку дальнейшим выступлениям. Низкий блок, дисциплина на флангах, быстрый выход в атаку — так выглядит сейчас грозненский клуб. И такой профиль неудобен фаворитам, играющим первым номером.

Прогнозируем ничью со счётом 0:0 или 1:1. «Ахмат» в сегодняшнем состоянии способен удержать темп и дисциплину в своей трети, ведь под руководством Черчесова резко прибавил в игре без мяча. «Краснодар» наверняка создаст моменты за счёт ширины и стандартов, однако реализовать преимущество будет непросто. Тем более что в последнее время с голами туго.

Экспресс на РПЛ 4 октября 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» не проиграет «Динамо» за 1.85.

Ставка 2: «Ахмат» сыграет вничью с «Краснодаром» за 4.10.

Общий коэффициент: 1.85 х 4.10 = 7.58.