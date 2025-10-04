Суперматч «Челси» — «Ливерпуль» и гениальный Гарри Кейн: экспресс на футбол

Тихой сапой подошли ко второй осенней паузе на игры национальных футбольных команд. Но сначала завершим клубную программу уикенда. Сегодня, 4 октября, огненных встреч много. Выбрали самые-самые и составили экспресс.

Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Этот матч никого не оставит равнодушным, даже несмотря на пропасть между командами в семь очков. В последние годы игры между «Челси» и «Ливерпулем» получаются упорными. В минувшем сезоне они обменялись победами, а болельщиков порадовали результативностью. Правда, дела у подопечных Энцо Марески идут хуже. В последних пяти официальных матчах удалось добыть лишь две победы.

А ещё хочется задать вопрос Энцо Мареске — что с дисциплиной? В трёх последних встречах – в двух в АПЛ и с лиссабонцами в ЛЧ – игроки «Челси» получали красные карточки. В матче с «Ливерпулем» напряжение будет куда выше, чем в предыдущих играх. Нужно совладать с эмоциями. Команда Арне Слота была воодушевлена победной серией из семи официальных встреч со старта сезона.

Недавно в Лиге чемпионов мерсисайдцы уступили «Галатасараю» (0:1). Салах и некоторые другие звёзды начинали игру со скамейки. Теперь посмотрим, будет ли команда свежее «Челси». Как минимум мерсисайдцы мотивированы реабилитироваться за два поражения подряд и удержать первое место в АПЛ. Проблемы с дисциплиной помешают «Челси». Так что прогнозируем победу гостей.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария»

У «Айнтрахта» качели в последние недели видны невооружённым глазом. 3:4 дома с «Унионом», 6:4 в Мёнхенгладбахе с «Боруссией» и разгром 1:5 в гостях у «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда опасна в атаке, однако оставляет зоны между линиями и страдает от простых потерь. Во встречах с «Баварией» это смертельно. Важно сыграть плотнее и страховать фланги.

«Бавария» под руководством Венсана Компани идёт мощно и свежа в своих идеях. В Лиге чемпионов накануне добыла победу со счётом 5:1 в матче с «Пафосом», где дубль оформил Гарри Кейн, а ещё отличились Майкл Олисе, Рафаэл Геррейру и Николас Джексон. Центр под присмотром Джошуа Киммиха и Леона Горецки, чётко держится темп. Команда быстро возвращает мяч с помощью прессинга и давит вторым темпом.

Прогнозируем результативную победу «Баварии». Мюнхенцы возьмут своё за счёт управляемого темпа и класса в завершающей стадии. Форма Кейна — аргумент №1. «Айнтрахт» наверняка ответит, как делал это очень много раз в очных противостояниях. Но ошибок в своей трети едва ли избежит. В качестве ставки возьмём П2 через тотал больше 3.5 мяча. Что-то вроде 3:1 в пользу гостей здесь может быть.

Прогноз на матч «Реал» — «Вильярреал»

У «Реала» нет права на ошибку в Примере. Разгромное поражение в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5) позволило «Барселоне» выйти на первое место с отрывом в одно очко. Нужно навёрстывать и ждать ошибки каталонцев. Но после длительного перелёта в Алма-Ату и возвращения в Мадрид футболистам наверняка хотелось бы отдохнуть.

Однако прибегать к ротации Хаби Алонсо точно не станет. «Вильярреал» набрал хороший ход и может запросто лишить мадридцев очков. Он выиграл последние три матча в Примере — у «Осасуны» (2:1), «Севильи» (2:1) и «Атлетика» (1:0), а в Лиге чемпионов дал бой «Ювентусу» (2:2). Сравнял счёт в концовке, проявив тем самым характер.

Пока «Вильярреал» непостоянен, однако Марселино Тораль усердно работает над улучшением игры, ищет сочетания и экспериментирует. Заметно, что результаты становятся лучше. На встречу с «Реалом» будет особая мотивация, ведь отставание от него всего два очка. Предлагаем поставить на то, что «Реал» не проиграет, через обмен голами. «Вильярреал» отдыхал на день меньше, однако проводил свой матч в Лиге чемпионов дома, пока мадридцы летали в Казахстан. Скорее всего, будет ничья или трудовая победа хозяев.

Экспресс на футбол 4 октября 2025 года

Общий коэффициент: 2.30 х 2.33 х 1.95 = 10.4.