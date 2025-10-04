ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»

У хозяев на кону стоит первое место в РПЛ, а гости отстают лишь на три очка.

5 октября 2025 года в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Все ждут главного московского дерби, и оно должно оправдать ожидания.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Спартак» 5 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу красно-белых. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.65, а шансы ЦСКА оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (05.10.2025)

Нас ждёт первое в этом сезоне главное московское дерби. Ещё больше интриги добавляет ситуация в турнирной таблице. ЦСКА опережает «Спартак» на три очка, а при равенстве очков места распределяются по результатам очных встреч. Фабио Челестини не намерен расставаться с первым местом. Его тактика и умение работать с молодыми игроками в совокупности дают результат.

И этот результат говорит сам за себя — всего одно поражение в РПЛ. Уступили армейцы «Ростову» (0:1). Причиной можно считать удаление Милана Гаича, которое сломало планы. Благодаря победам в следующих двух встречах над «Сочи» (3:1) и «Балтикой» (1:0), удалось реабилитироваться. Кстати, ЦСКА первым нанёс поражение калининградцам в этом сезоне первенства. «Спартак» и «Зенит» уже пытались, но не смогли.

Многие считают проблемой отсутствие забивного форварда у Челестини. А нужен ли он ему, если учитывать, что швейцарец считает полузащитников сердцем команды? Матвей Кисляк и Иван Обляков классно справляются с ролью опорников. Разрушение атак и развитие — это их основная работа. Немаловажную роль в дерби сыграет Игорь Акинфеев. Легенда не сбавляет темп и не теряет форму даже в свои годы.

«Спартак» в отличном настроении, ведь в РПЛ не уступает в шести матчах, одержав четыре победы на отрезке. Сложнейшими испытаниями можно считать только встречи с «Зенитом» и московским «Динамо». Обе закончились вничью со счётом 2:2. Всех остальных команда была обязана обыгрывать просто за счёт индивидуального мастерства дорогущего по стоимости состава из легионеров.

Жаль, но красно-белых тащат иностранцы. Скамейка настолько глубокая, что можно собирать два разных состава. Поэтому клуб уверенно продвигается и в Кубке России и с недавних пор — в РПЛ. Правда, пока у Станковича нет чёткого основного состава, а решения о заменах во время матча продолжают вызывать недоумение. Серб, кстати, всё ещё отбывает дисквалификацию за своё поведение.

Без его эмоций стало намного спокойнее. Заиграл лучший бомбардир прошлого сезона Манфред Угальде. Костариканец забил три гола в двух последних встречах РПЛ — это его реальный уровень. Заиграли летние приобретения. Жедсон Фернандеш забил три гола в двух матчах с «Пари НН». Александер Джику адаптировался в центре защиты, но даже если судить по прошлой игре с нижегородцами в Кубке России — она всё ещё не идеальная.

Ошибки в обороне свойственны «Спартаку». Как она будет реагировать на вертикальные передачи и прессинг ЦСКА? Делаем немного рискованный прогноз на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча. Именно таким должно быть настоящее дерби, особенно когда идёт борьба за верхние места в таблице. Два прошлых главных матча красно-белые завершили именно с таким счётом. Продолжат пропускать, но и смогут забить.

Ставка: «Спартак» и ЦСКА забьют минимум по два гола за 5.30.