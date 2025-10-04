«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности

5 октября 2025 года в матче 6-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 21:45 мск. Игра с очень громкой вывеской — это борьба за первое место и встреча Аллегри с командой, в которой его называют легендарным тренером.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Милан» 5 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Ювентуса» или «Милана» можно с одинаковым коэффициентом 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» (05.10.2025)

«Ювентус» дарит эмоции болельщикам своей взрывной игрой в атаке, однако это не приносит ожидаемых результатов. Да, подопечные Игора Тудора не проигрывают в новом сезоне, но ведь и побеждать перестали. Последние четыре встречи закончились вничью: в Серии А с «Вероной» и «Аталантой» со счётом 1:1, а в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда и «Вильярреалом» — со счётом 2:2.

Проблемы с обороной вскрылись в матче с «Интером» (4:3). Это была одна из лучших по эмоциям встреча, которую клуб из Турина выиграл на последних минутах. С тех пор он пропускает постоянно. С «Вильярреалом» вели 2:1, однако на последних минутах пропустили после розыгрыша углового. Пора проявить характер и быть более сконцентрированными.

Не лучшим оказался выбор в пользу Джонатана Дэвида в центре атаки. Канадец провёл худший матч за «Ювентус». В предстоящей игре Игор Тудор наверняка выпустит Душана Влаховича. Здорово, что поправился Франсишку Консейсау. Именно его выход на замену во втором тайме помог забить два гола и повести в счёте.

Тренеру туринской команды нужно задуматься над правильным выбором состава, потому что «Милан» не прощает ошибок. А ещё эта встреча будет принципиальной для Массимилиано Аллегри, о заслугах которого в «Ювентусе» стыдно не знать. А как он был уволен? За неподобающее поведение. Теперь же он ведёт к успехам «дьяволов». Под его руководством были выиграны четыре прошлые встречи Серии А.

«Россонери» победили в матчах с «Лечче» (2:0), «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1). Игра с действующим чемпионом Италии наиболее отражает то, какой есть потенциал у клуба из Милана. Оба своих мяча он забил в первом тайме благодаря Пулишичу (гол+пас). Во втором тайме остался в меньшинстве и пропустил с пенальти. Но больше ничего не позволял сделать агрессивной атаке соперника.

Именно таким все помнят «Ювентус» при Аллегри — с надёжной обороной и грамотно распределёнными ролями в атаке. Теперь всё это есть у «Милана». Кристиан Пулишич возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А, а Лука Модрич привнёс опыта, которого как раз не хватало в полузащите. Страхиня Павлович стал залогом успешной обороны и участвует в атаках, а Мик Меньян — всегда на подстраховке в воротах.

Радостная новость для болельщиков — выздоровление Рафаэла Леау. Он вышел на замену в матче с «Наполи», однако пока рисковать им Аллегри точно не будет. Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет. Есть минимум три причины — Массимилиано Аллегри, более надёжная оборона и свежесть за счёт отсутствия еврокубков.

Ставка: «Милан» выиграет у «Ювентуса» за 2.70.