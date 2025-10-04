«Лилль» — «ПСЖ». Лучшая команда 2025 года держит марку

5 октября 2025 года в матче 7-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лилль» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Начало — в 21:45 мск. Сложно что-то придумать, когда перед тобой признанный лучшим в 2025 году клуб с обладателем «Золотого мяча» в составе.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «ПСЖ» 5 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Лилля» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» (05.10.2025)

«ПСЖ» ни на минуточку не расслабляется. Кажется, что признание его лучшим клубом 2025 года и получение «Золотого мяча» Усманом Дембеле добавили дополнительных сил. Хотя сам виновник торжества, кстати, всё ещё пребывает в лазарете. Пока только «Марсель» (0:1) смог придумать, как можно перехитрить Луиса Энрике.

Тогда не хватало изобретательности в атаке. После этого в матче с «Осером» (2:0) победу добыли защитники Илья Забарный и Лукас Бералдо. Они забили по голу. Немного странно, но клуб из Парижа развеял все сомнения в прошлой встрече Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Голы 19-летнего Сенни Маюлу и Гонсалу Рамуша решили исход.

Каталонцам по какой-то причине не удалось сохранять темп, а Луис Энрике оказался более расчётливым тактиком, нежели Флик. Защита была великолепна. Особенно Нуну Мендеш и Илья Забарный. Украинец очень быстро адаптировался. Брэдли Баркола вернулся в игру, однако пока не включил свой максимум. А вот Хвича Кварацхелия получил повреждение и может пропустить предстоящий матч.

Эта игра станет важной для голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье. Ему предстоит встреча со своей бывшей командой, воспитанником которой он является. Луис Энрике мог бы подстраховаться и доверить место в воротах Матвею Сафонову, но он наверняка хочет доказательства верности от француза. «Лилль» был мощно заряжен в начале сезона, пока не пришло время разделять силы на Лигу Европы. Вот тут-то и «поплыли» подопечные Бруно Женезио.

Возможно, тренер не прорабатывал варианты с ротацией. Отсюда вытекли проблемы. В Лиге 1 два поражения — от «Ланса» (0:3) и «Лиона» (0:1). А в еврокубках две победы — во встречах с «Бранном» (2:1) и «Ромой» (1:0). Видимо, приоритеты расставлены так. Однако заметно, как пострадала результативность. В первых четырёх матчах сезона клуб из Лилля забил 13 мячей, а в четырёх последних — всего три.

Куда-то подевалась вся прыть молодых талантов Бруно Женезио, а Оливье Жиру уже 39 лет, и он не может проводить столько матчей подряд на 100%. В целом у «Лилля» достаточно много свежих футболистов, которые ещё не познали вкус больших побед. Это должно стать преимуществом, однако практика показывает, что так не работает.

Если доверять статистике, то следом за победой в матче Лиги Европы у клуба Женезио должно случиться поражение во встрече Лиги 1. Плюс у «ПСЖ» сильнее и качественнее состав. Прогнозируем его победу через тотал больше 1.5 мяча. В последних восьми очных встречах он выигрывал, но постоянно пропускал от «Лилля» минимум гол. Шевалье может дрогнуть перед бывшим клубом.

Ставка: «ПСЖ» победит «Лилль» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.