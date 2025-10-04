«Севилья» — «Барселона»: проигрыш «ПСЖ» не показатель

Флик и его команда отреагируют на потерю очков в Лиге чемпионов.

8-й тур чемпионата Испании, «Рамон Санчес Писхуан», 5 октября. «Севилья» Матиаса Алмейды против «Барселоны» Ханси Флика. Каталонцы подходят к матчу после поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ» и должны реагировать. Хозяева при новом тренере уплотнили оборону и охотно ускоряют переходы из обороны в атаку. Посмотрим, что получится у гостей.

Коэффициенты на матч «Севилья» — «Барселона» 5 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно составляет 67% вероятности. Ничья идёт за 4.95, а победа «Севильи» оценивается в 5.80.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.54. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч Ла Лиги «Севилья» — «Барселона» (05.10.2025)

У «Севильи» довольно хороший фон. Добыла победу со счётом 1:0 на выезде у «Райо Вальекано», реализовав единственный удар в створ. Поздний гол себе в актив записал Акор Адамс. Схема с тройкой центральных защитников и дисциплина на флангах помогают переживать давление, а голкипер Одиссеас Влаходимос тащит сложные удары. Это укрепляет веру в результат без лишнего риска.

«Барселона» наверняка злится, а потому будет очень активной. После осечки в Лиге чемпионов Флик публично настаивает на штурме и борьбе за трофей. Однако здесь можно указать на уязвимость высокой линии. Последний гол с парижанами наверняка будет детально разбираться. История встреч данной пары тоже за гостей: длительная беспроигрышная серия в Ла Лиге с «Севильей» подкрепляет статус каталонцев.

У сине-гранатовых есть важные потери. Марк-Андре тер Штеген, Гави, Фермин Лопес, Жоан Гарсия и Рафинья — вне игры. Зато Ламин Ямаль вернулся к игровому ритму и снова в обойме. Да и Роберт Левандовски ожидается в стартовом составе после бережной нагрузки в Лиге чемпионов. Эти факты добавляют вес схемам, при которых мяч будет разыгрываться через «девятку».

У «Севильи» список травм короче, но тоже ощутим. Танги Куасси и Альфонсо Гонсалес вне строя, Жоан Жордан близок к возвращению. Плюс появились опыт и энергия Алексиса Санчеса, а правый край раскрывается через Хосе Анхеля Кармону — его рывки и подачи уже приносили очки. Это важные штрихи в плане Алмейды. Недооценивать севильскую команду точно нельзя.

Логично ждать, что мяч останется у игроков «Барселоны», а «Севилья» будет охотиться за контратаками. Гости пойдут в полупространствах через Педри и Дани Ольмо с доставкой под Левандовского, ведь в позиционных атаках они стабильнее. Хозяева ответят вертикалями на Ромеро или Адамса и стандартами.

Прогнозируем победу «Барселоны» с достаточным количеством забитых мячей. Качество позиционного давления и глубина атаки гостей должны сделать своё дело. Про мотивацию тоже не забываем. «Севилья» опасна эпизодами, но зависит от точности в переходах. Каталонцы перевесят соперника по моментам. Голы могут прийти с обеих сторон, однако преимущество останется за лидером Ла Лиги.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Севильи» + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.