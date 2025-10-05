«Барселона» после 1:2 от «ПСЖ» и «Ювентус» — «Милан»: экспресс на футбол

Уже на следующей неделе стартует международная октябрьская пауза для игр сборных. Но сначала закроем клубную программу уикенда. Сегодня, 5 октября, состоится масса интересных матчей. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Севилья» — «Барселона»

У «Севильи» довольно хороший фон. Добыла победу со счётом 1:0 на выезде у «Райо Вальекано», реализовав единственный удар в створ. Поздний гол себе в актив записал Акор Адамс. Схема с тройкой центральных защитников и дисциплина на флангах помогают переживать давление, а голкипер Одиссеас Влаходимос тащит сложные удары. Это укрепляет веру в результат без лишнего риска.

«Барселона» наверняка злится, а потому будет очень активной. После осечки в Лиге чемпионов Флик публично настаивает на штурме и борьбе за трофей. Однако здесь можно указать на уязвимость высокой линии. Последний гол с парижанами наверняка будет детально разбираться. История встреч данной пары тоже за гостей: длительная беспроигрышная серия в Ла Лиге с «Севильей» подкрепляет статус каталонцев.

Логично ждать, что мяч останется у игроков «Барселоны», а «Севилья» будет охотиться за контратаками. Прогнозируем победу «Барселоны» с достаточным количеством забитых мячей. Качество позиционного давления и глубина атаки гостей должны сделать своё дело. Про мотивацию тоже не забываем. «Севилья» опасна эпизодами, но зависит от точности в переходах. Каталонцы перевесят соперника по моментам. Голы могут прийти с обеих сторон, однако преимущество останется за лидером Ла Лиги.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» дарит эмоции болельщикам своей взрывной игрой в атаке, однако это не приносит ожидаемых результатов. Да, подопечные Игора Тудора не проигрывают в новом сезоне, но ведь и побеждать перестали. Последние четыре встречи закончились вничью: в Серии А с «Вероной» и «Аталантой» со счётом 1:1, а в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда и «Вильярреалом» — со счётом 2:2. Проблемы с обороной вскрылись в матче с «Интером» (4:3).

Тренеру туринской команды нужно задуматься над правильным выбором состава, потому что «Милан» не прощает ошибок. А ещё эта встреча будет принципиальной для Массимилиано Аллегри, о заслугах которого в «Ювентусе» стыдно не знать. А как он был уволен? За неподобающее поведение. Теперь же он ведёт к успехам «дьяволов». Под его руководством были выиграны четыре прошлые встречи Серии А.

Именно таким все помнят «Ювентус» при Аллегри — с надёжной обороной и грамотно распределёнными ролями в атаке. Теперь всё это есть у «Милана». Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет. Есть минимум три причины — Массимилиано Аллегри, более надёжная оборона и свежесть за счёт отсутствия еврокубков.

Прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ»

«ПСЖ» ни на минуточку не расслабляется. Кажется, что признание его лучшим клубом 2025 года и получение «Золотого мяча» Усманом Дембеле добавили дополнительных сил. Хотя сам виновник торжества, кстати, всё ещё пребывает в лазарете. Пока только «Марсель» (0:1) смог придумать, как можно перехитрить Луиса Энрике. Но клуб из Парижа развеял все сомнения в прошлой встрече Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

Предстоящая игра станет важной для голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье. Ему предстоит встреча со своей бывшей командой, воспитанником которой он является. «Лилль» был мощно заряжен в начале сезона, пока не пришло время разделять силы на Лигу Европы. Вот тут-то и «поплыли» подопечные Бруно Женезио. Возможно, тренер не прорабатывал варианты с ротацией. Отсюда вытекли проблемы.

Если доверять статистике, то следом за победой в матче Лиги Европы у клуба Женезио должно случиться поражение во встрече Лиги 1. Плюс у «ПСЖ» сильнее и качественнее состав. Прогнозируем его победу через тотал больше 1.5 мяча. В последних восьми очных встречах он выигрывал, но постоянно пропускал от «Лилля» минимум гол. Шевалье может дрогнуть перед бывшим клубом.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Ман Сити»

С игрой на домашнем стадионе у «Брентфорда» порядок. Добыли 3:1 в матче с «Манчестер Юнайтед» совсем недавно, а до того отобрали очки у «Челси» — 2:2. Это показатель того, как Эндрюс подстраивает свой план под более статусного соперника. В атаке выделяется Игор Тьяго, уже отмеченный в АПЛ за гол месяца. Профиль «Брентфорда» — интенсивность и стандарты. Команда активно бьётся за вторые мячи, нагружает штрафную ранними навесами и умело разыгрывает угловые.

У «Сити» же тон задаёт связка Родри и Бернарду Силва, а в финальной трети поля решают Эрлинг Холанд и Фил Фоден. В среду норвежец оформил дубль во встрече с «Монако». Медицинский штаб сообщает об отсутствии свежих травм, а потому глубина атаки сохранена. Всё это намекает на высокий темп и давление через полупространства в предстоящем матче. Конечно же, ждём, что владение мячом останется за гостями, однако переходы из обороны в атаку у хозяев будут опасны.

Прогнозируем победу «Манчестер Сити». Приблизительно со счётом 2:1. Гости возьмут своё за счёт класса в завершении и контроля центра. Всё-таки Холанд в тонусе после геройств в Европе на неделе. Да и состав у Гвардиолы без свежих потерь. «Брентфорд» ответит своими моментами со стандартов и через Игора Тьяго, вполне может забить. Однако соперник сильный и расстроенный упущенными в ЛЧ очками.

Экспресс на футбол 5 октября 2025 года

Ставка 1: «Барселона» выиграет у «Севильи» + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Ставка 2: «Милан» выиграет у «Ювентуса» за 2.70.

Ставка 3: «ПСЖ» победит «Лилль» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

Ставка 4: «Манчестер Сити» победит «Брентфорд» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 1.93 х 2.70 х 2.05 х 2.30 = 24.5.