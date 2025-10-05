Скидки
ЦСКА — Спартак: прогноз на матч 5 октября, где смотреть бесплатно, канал, эфир, составы, голы, счёт, расписание 11-го тура РПЛ

Дерби ЦСКА — «Спартак» и подвиги «Балтики»: ставки на 11-й тур РПЛ
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи РПЛ 5 октября 2025 года
Экспресс с коэффициентом 25.97.

Совсем скоро стартует октябрьская международная пауза на игры сборных. Однако сначала закроем программу уикенда. Сегодня, 5 октября, закроется программа 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Выбрали для вас самые яркие встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Нас ждёт первое в этом сезоне главное московское дерби. Ещё больше интриги добавляет ситуация в турнирной таблице. ЦСКА опережает «Спартак» на три очка, а при равенстве очков места распределяются по результатам очных встреч. Фабио Челестини не намерен расставаться с первым местом. Его тактика и умение работать с молодыми игроками в совокупности дают результат.

«Спартак» тоже в отличном настроении, ведь в РПЛ не уступает в шести матчах, одержав четыре победы на отрезке. Сложнейшими испытаниями можно считать только встречи с «Зенитом» и московским «Динамо». Обе закончились вничью со счётом 2:2. Всех остальных команда была обязана обыгрывать просто за счёт индивидуального мастерства дорогущего по стоимости состава из легионеров.

Ошибки в обороне свойственны «Спартаку». Как она будет реагировать на вертикальные передачи и прессинг ЦСКА? Делаем немного рискованный прогноз на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча. Именно таким должно быть настоящее дерби, особенно когда идёт борьба за верхние места в таблице. Два прошлых главных матча красно-белые завершили именно с таким счётом. Продолжат пропускать, но и смогут забить.

Прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Мх

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
На «Ростех Арене» в Калининграде «Балтика» принимает «Динамо» из Махачкалы. На бровке — Андрей Талалаев и Хасанби Биджиев соответственно. Калининградцы дома смелее поднимают свой блок и активнее прессингуют, ведь стадион гонит. Да и после недавних домашних 3:0 с «Акроном» в Кубке России никуда не нужно ехать. А вот соперник после кубковых 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти с «Ростовом» приедет немного уставшим.

Форма команд подсказывает не ждать много голов. «Балтика» демонстрирует неплохую оборону — недавно спокойно разобралась с «Акроном», не пропустив. А в РПЛ были упорные 0:0 с «Ростовом» и 0:1 от ЦСКА с голом лишь на последних минутах. «Динамо» тоже держит дисциплину: до Кубка России были 0:0 с «Сочи» и 1:1 — с «Локомотивом».

Прогнозируем, что «Балтика» может воспользоваться преимуществом своего поля и как минимум не проиграть. Но при этом много голов не ждём. Что-то вроде 1Х + тотал меньше 2.5 мяча здесь можно было бы проверить. Однако мы рискнём и спрогнозируем точную победу хозяев со счётом 1:0.

Экспресс на матчи РПЛ 5 октября 2025 года

  • Ставка 1: «Спартак» и ЦСКА забьют минимум по два гола за 5.30.
  • Ставка 2: «Балтика» победит «Динамо» Мх со счётом 1:0 за 4.90.

Общий коэффициент: 5.30 х 4.90 = 25.97.

