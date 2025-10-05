«Локомотив» — СКА. Уже можно скучать по Роману Ротенбергу?

6 октября 2025 года на «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и СКА. Начало — в 19:00 мск. Бобу Хартли нужна победа, чтобы сохранить первое место в таблице Западной конференции. А у Игоря Ларионова с клубом из Санкт-Петербурга далеко не всё получается — три поражения подряд говорят сами за себя.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — СКА 6 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ярославля. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.77, а шансы СКА по итогам 60 минут оценили в 3.94. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.70. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.75. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров — 3:2 за 14.00.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (06.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль СКА Санкт-Петербург

«Локомотив» пока ещё не до конца адаптировался к установкам Боба Хартли. Он легко разносит аутсайдеров на индивидуальном мастерстве, но испытывает большие трудности со статусными соперниками. Зато находится в верхней части турнирной таблицы. После 12 игр забросил 40 шайб, а пропустил — 24.

В последних восьми матчах уверенно разобрал оборону «Лады» (6:1), страдающего ЦСКА (5:1), «Сочи» (5:0) и «Барыса» (5:1). В овертайме обыграл «Автомобилист» (3:2 ОТ), но уступил минскому «Динамо» (2:3 ОТ). А минувший матч с «Авангардом» (1:4) вообще обернулся хаосом. Бывшая команда Боба Хартли была гораздо острее, прессинговала, владела инициативой и вывела из себя Александра Радулова, за что тот был наказан 20-минутным штрафом.

Получается, что «Локомотив» не так уж идеален, просто календарь ещё не подкидывал реальных трудностей. Есть проблемы с дисциплиной, а Боб Хартли в надежде отменить гол омичей сделал роковую ошибку. Шайбу засчитали, а команда получила двухминутный штраф, во время которого пропустила ещё одну. Всё это может создать неблагоприятный психологический фон.

Но в сравнении со СКА клуб из Ярославля выглядит идеальным. Болельщики уже наверняка начинают скучать по Роману Ротенбергу. При нём игра петербургской команды никогда не была такой безалаберной и некачественной. К предстоящему матчу она подходит с серией из трёх поражений. Дважды Ларионов проиграл бывшему клубу «Торпедо» (2:5 и 2:3 ОТ), а в прошлой встрече уступил «Спартаку» (1:3).

Не помог даже экс-нападающий красно-белых Николай Голдобин, а вдобавок получил порцию критики от Ларионова. Всего на его счету за команду из Санкт-Петербурга две шайбы и шесть результативных передач. В топ-50 лучших бомбардиров регулярки только два хоккеиста — Валентин Зыков (5+5) и Марат Хайруллин (1+9). Это очень слабо.

Игорь Ларионов сетует на удаления. И действительно, дисциплина хромает. Во встрече со «Спартаком» у СКА набралось 18 минут штрафного времени. Отсутствие постоянного голкипера тоже сказывается на результатах. Тренер не раз говорил, что хочет стабильности по этой важной позиции. Да и вообще, нет пока чёткого распределения звеньев, постоянно вносятся корректировки в поисках идеальных сочетаний.

Боб Хартли уже не мечется к разным составам так, как Игорь Ларионов. «Локомотив» выглядит сбалансированным, знающим, что нужно делать. Да, бывают проблемы, но «Локомотив» на совершенно другом уровне, нежели СКА. С петербуржцами проблем быть не должно. Без колебаний прогнозируем победу клуба из Ярославля с форой (-1.5).

Ставка: «Локомотив» выиграет у СКА с разницей минимум в две шайбы за 2.25.