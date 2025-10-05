Скидки
Челябинск — Енисей, 6 октября 2025, прогноз на матч Первой лиги, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, счёт, голы, составы

«Челябинск» — «Енисей». Легенда «Спартака» не остановит уральский «вездеход»
Максим Ермаков
«Челябинск» — «Енисей»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Андрею Тихонову не совладать с прекрасной игрой, которую демонстрирует челябинская команда.

6 октября 2025 года в матче 13-го тура Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Челябинске. Начало — в 17:00 мск. Уральская команда ещё не огорчала своих болельщиков дома в этом сезоне, а у легенды «Спартака» во главе клуба из Красноярска большие проблемы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челябинск» — «Енисей» 6 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Челябинска» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Енисея» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Челябинска за 5.50.

Прогноз на матч 13-го тура Первой лиги «Челябинск» — «Енисей» (06.10.2025)

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челябинск» сохраняет статус одной из сенсаций Первой лиги, куда вернулся спустя 32 года. После 12 туров он находится всего в двух очках от зоны прямого выхода в РПЛ. Такое казалось невозможным, но подопечные Романа Пилипчука чётко следуют его указаниям и не знают поражений на протяжении семи матчей. Плюс была победа во встрече Кубка России с «Иркутском» (3:2).

Особого внимания на этом отрезке заслуживают ничьи с «Факелом» (1:1) и «Уфой» (0:0), а также разгром «Родины» (4:0). На домашнем стадионе команда вообще не знает поражений, одержав пять побед в шести встречах. Четыре из них были добыты без пропущенных голов. Главный тренер совместно с футболистами проводит глубокий анализ соперников, выделяет их сильные стороны и пытается найти подход.

Роман Пилипчук порой принимает резкие решения по ходу игры, зависящие от обстоятельств. Опытный Вильфрид Эза отвечает за завершение атак, а 27-летний дагестанец Рамазан Гаджимурадов и 22-летний воспитанник чертановской школы Гаррик Левин их развивают. Забивает даже экс-защитник «Ахмата» Александр Жиров. 5 из 12 матчей «всухую» — это заслуга молодого голкипера Ильи Тусеева.

Всё работает как единое целое. У «Енисея» совсем не так, ведь он располагается в шаге от зоны вылета. Ровно половина из 12 матчей Первой лиги была проиграна. Голов забивает крайне мало — семь. Безвыигрышная серия длится на протяжении пяти встреч, что не добавляет никакого оптимизма.

За это время клуб из Красноярска уступил «Родине» (0:2), «Нефтехимику» (0:1) и «Торпедо» (0:1). Зато между делом выбил из Кубка России «Амкал» (2:1), выступающий в Медиалиге. Главный тренер легенда «Спартака» Андрей Тихонов не любитель выстраивать игру от обороны и больше предпочитает атаку, однако реалии таковы, что команда не может создавать голевые моменты.

Поэтому всё чаще ему приходится жертвовать своими убеждениями и действовать строже в защите. В составе «Енисея» не хватает забивного форварда. Большие надежды были связаны с Лукой Ратковичем. В прошлом сезоне чемпионата Сербии он забил 18 мячей, но в Первой лиге – пока только два. Затем присел на скамью запасных. Теперь главная надежда — это арендованный у «Твери» 20-летний Астемир Хашкулов.

Плохи дела у Андрея Тихонова. Есть хорошие футболисты для усиления атаки, однако они не дают результата. Поэтому в матче читается победа «Челябинска», который силён при домашних трибунах, да и в целом гораздо лучше проводит сезон. Ещё перед стартом его считали тёмной лошадкой. А «Енисею» предстоит многое улучшить, чтобы спастись от зоны понижения.

Ставка: «Челябинск» выиграет у «Енисея» за 1.87.

Комментарии
