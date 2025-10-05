«КАМАЗ» — «Урал». Без Селихова стало туго

6 октября 2025 года в матче 13-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 19:30 мск. Хозяева разучились забивать, однако встреча с клубом из Екатеринбурга может всё изменить.

Коэффициенты букмекеров на матч «КАМАЗ» — «Урал» 6 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Екатеринбурга. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «КАМАЗа» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу екатеринбургского клуба за 5.50.

Прогноз на матч 13-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Урал» (06.10.2025)

«КАМАЗ» проводит неплохой сезон и находится в трёх очках от зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ. За 12 туров только трижды он проиграл, одержав пять побед. Особенно хорошим получилось начало сезона, но в последнее время подопечные Ильдара Ахметзянова стали сдавать.

Они не могут выиграть четыре последние встречи Первой лиги. Было два поражения в матчах с «Ротором» (0:3) и «Челябинском» (0:1), а также два ничейных результата с «Торпедо» (1:1) и «Шинником» (0:0). Между тем команда из Набережных Челнов в матче Кубка России одолела «Спартак» из Костромы в серии пенальти, однако основное время закончилось нулями на табло.

С учётом всех соревнований «КАМАЗ» не может забить гол с игры на протяжении четырёх матчей. И это очень странно, если учитывать, как мощно были заряжены на атаку в начале сезона воспитанник академии «Краснодара» Руслан Апеков (шесть голов) и 30-летний Давид Караев (пять голов). Загадку, почему они не могут забить столь длительное время, предстоит решить тренерскому штабу.

Для «Урала», который занимает второе место в турнирной таблице, это хорошая новость. У него с атакой полный порядок, да и в защите царит гармония. Подопечные Мирослава Ромащенко забили 20 голов в 12 играх, а пропустили 10. В прошлом матче они неожиданно уступили «СКА-Хабаровск» (1:2), прервав беспроигрышную серию из шести встреч.

Не самый опасный соперник был, но они отступились. Причём перед домашними трибунами. До этого побеждали «Факел» (2:0) и «Уфу» (3:2), а с лидирующим «Спартаком» из Костромы сыграли вничью — 1:1. Болельщики восприняли поражение очень негативно и обрушились на Мирослава Ромащенко, обвиняя его в неправильном выборе состава. Однако глава клуба заявил, что руководство сохраняет доверие к тренеру.

Состав у «Урала» сильный. Нашлось место для опытных футболистов и молодых, но талантливых. 17-летний Максим Воронов и Мартин Секулич забили по четыре мяча, а 19-летний Матвей Бардачёв и 33-летний ветеран Роман Акбашев — по три. Ещё одна причина неудачи — редко играющий Алексей Мамин. А Александр Селихов всё ещё травмирован.

С экс-голкипером «Спартака» оборона клуба из Екатеринбурга была бы куда увереннее и надёжнее. Однако для «КАМАЗА» это возможность размочить свою безголевую серию. «Обе забьют» выглядит наиболее предпочтительным вариантом для ставки. А вот выбрать победителя не так просто. Здесь реальнее ничья.

Ставка: обе забьют в матче «КАМАЗ» — «Урал» за 2.00.