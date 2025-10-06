Экспресс на Первую лигу: Тихонову трудно, а у «Урала» проблемы

Сегодня, 6 октября, в Первой лиге состоятся две встречи 13-го тура. «КАМАЗ» примет «Урал», а «Енисей» пожалует в гости к «Челябинску». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «КАМАЗ» — «Урал»

«КАМАЗ» проводит неплохой сезон и находится в трёх очках от зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ. За 12 туров только трижды челнинцы проиграли, одержав пять побед. Особенно хорошим получилось начало сезона, но в последнее время подопечные Ильдара Ахметзянова стали сдавать. Они не могут выиграть четыре последние встречи Первой лиги.

Для «Урала», который занимает второе место в турнирной таблице, это хорошая новость. У екатеринбуржцев с атакой полный порядок, да и в защите царит гармония. Подопечные Мирослава Ромащенко забили 20 голов в 12 играх, а пропустили – 10. Однако в прошлом матче они неожиданно уступили «СКА-Хабаровск» (1:2), прервав беспроигрышную серию из шести встреч. Не самый опасный соперник был, но они отступились.

А ещё Александр Селихов по-прежнему травмирован. С экс-голкипером «Спартака» оборона была бы куда увереннее и надёжнее. Но для «КАМАЗА» это возможность прервать свою безголевую серию. «Обе забьют» выглядит наиболее предпочтительным вариантом для ставки. А вот выбрать победителя не так просто. Здесь реальнее ничья.

Прогноз на матч «Челябинск» — «Енисей»

«Челябинск» сохраняет статус одной из сенсаций Первой лиги, куда вернулся спустя 32 года. После 12 туров команда находится всего в двух очках от зоны прямого выхода в РПЛ. Такое казалось невозможным, но подопечные Романа Пилипчука чётко следуют его указаниям и не знают поражений на протяжении семи матчей. Плюс была победа во встрече Кубка России с «Иркутском» (3:2).

Всё работает как единое целое. У «Енисея» совсем не так, ведь красноярцы располагаются в шаге от зоны вылета. Ровно половина из 12 матчей Первой лиги проиграна. Голов крайне мало — семь. Безвыигрышная серия продолжается пять встреч, что не добавляет оптимизма. Главный тренер легенда «Спартака» Андрей Тихонов не любитель выстраивать игру от обороны и больше предпочитает атаку, но реалии таковы, что команда не может создавать голевые моменты.

Плохи дела у Тихонова. Есть хорошие футболисты для усиления атаки, однако они не дают результата. Поэтому в матче читается победа «Челябинска», который силён при домашних трибунах, да и в целом гораздо лучше проводит сезон. Ещё перед стартом его считали тёмной лошадкой. А «Енисею» предстоит многое улучшить, чтобы спастись от понижения в классе.

Экспресс на матчи Первой лиги 6 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «КАМАЗ» — «Урал» за 2.00.

Ставка 2: «Челябинск» выиграет у «Енисея» за 1.87.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.87 = 3.74.