Экспресс на КХЛ: Ларионов и СКА забарахлили, а «Авангард» разгоняется

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 6 октября, пройдут очередные встречи. Выбрали самые яркие для вас и составили экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль — СКА Санкт-Петербург

«Локомотив» пока ещё не до конца адаптировался к установкам Боба Хартли. Он легко разносит аутсайдеров на индивидуальном мастерстве, но испытывает большие трудности со статусными соперниками. Зато находится в верхней части турнирной таблицы. После 12 игр забросил 40 шайб, а пропустил — 24. В последних восьми матчах уверенно разобрал оборону «Лады» (6:1), страдающего ЦСКА (5:1), «Сочи» (5:0) и «Барыса» (5:1). В овертайме обыграл «Автомобилист» (3:2 ОТ), но уступил минскому «Динамо» (2:3 ОТ). А минувший матч с «Авангардом» (1:4) вообще обернулся хаосом.

Получается, что «Локомотив» не так уж безупречен. Но в сравнении со СКА клуб из Ярославля выглядит идеальным. Болельщики уже наверняка начинают скучать по Роману Ротенбергу. При нём игра петербургской команды никогда не была такой безалаберной и некачественной. К предстоящему матчу она подходит с серией из трёх поражений. Дважды Ларионов проиграл бывшему клубу «Торпедо» (2:5 и 2:3 ОТ), а в прошлой встрече уступил «Спартаку» (1:3).

Игорь Ларионов сетует на удаления. Плюс нет пока чёткого распределения звеньев, постоянно вносятся корректировки в поисках идеальных сочетаний. Хартли уже не мечется к разным составам так, как Ларионов. «Локомотив» выглядит сбалансированным, знающим, что нужно делать. Да, бывают проблемы, но ярославцы на совершенно другом уровне, нежели СКА. С петербуржцами проблем быть не должно. Без колебаний прогнозируем победу клуба из Ярославля с форой (-1.5).

Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск — Автомобилист Екатеринбург

«Авангард» принимает «Автомобилист», и весы чуть в сторону хозяев. У омичей у руля Ги Буше, у уральцев — Николай Заварухин. По кадрам важнее другое: у «Автомобилист» растянутый лазарет в обороне (Никита Трямкин, Максим Осипов, Сергей Зборовский) и в центре (Стефан Да Коста). Хотя Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек и Кёртис Волк уже ездят с командой и подтягивают форму. Да и домашний лёд — плюс Омску.

Кроме того, сама по себе форма хозяев убедительна. Погром «Адмирала» с шестью шайбами и следом победа над чемпионом со счётом 4:1. Андрей Мишуров тащит ключевые броски, спецбригады стабилизируются, поэтому давление у бортов становится больше. Да, Джозеф Чеккони недавно пропускал матч из-за дисквалификации, однако ротация в защите сглаживает шероховатости.

Гости опасны в переходах из обороны в атаку и показывают свой характер, ведь даже с потерями обыгрывали «Амур» и «Ак Барс». Но в Омске выжимать соперника от синей линии будет труднее, поскольку не хватает габаритных «чистильщиков» на пятаке. Да и «Авангард» лучше дорабатывает на добиваниях. Прогнозируем победу «Авангарда» в основное время.

Экспресс на КХЛ 6 октября 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» выиграет у СКА с разницей минимум в две шайбы за 2.25.

Общий коэффициент: 2.25 х 1.74 = 3.91.