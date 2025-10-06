«Флорида» — «Чикаго». Обладатель Кубка Стэнли уверенно откроет сезон НХЛ

В ночь на 8 октября 2025 года в городе Санрайз на «Амерант Банк Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Начало — в 00:00 мск. Право открывать новый регулярный сезон выпало действующему обладателю Кубка Стэнли на домашнем льду.

Коэффициенты на матч «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» 8 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Чикаго» по итогам 60 минут оценили в 4.50. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.67. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, — 5:2 в пользу «Пантерз» за 12.00.

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго» (08.10.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат 08 октября 2025, среда. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Чикаго Блэкхоукс Чикаго

Два сезона подряд «Флорида» выигрывает Кубок Стэнли и не собирается останавливаться на достигнутом. Ей выпала честь открывать новый сезон НХЛ. Это возможность с ходу продемонстрировать свои амбиции и готовность к новым достижениям. У Пола Мориса было не так много работы, потому что костяк основного состава был сохранён.

Вот только сама судьба чинит препятствия для «Пантерз». Всё ещё в лазарете находится Мэттью Ткачук, а следом за ним травму получил капитан команды Александр Барков. Потеря ключевых игроков атаки посеяла слухи о возможном переходе Евгения Малкина, но пока они не подтверждены фактами. Хотя даже без них в последнем матче предсезонки удалось уничтожить оборону «Тампа-Бэй» (7:0).

Эван Родригес оформил хет-трик, а Мэки Самоскевич — дубль. В воротах встречу начал проверенный годами Сергей Бобровский, но в третьем периоде его сменил соотечественник Даниил Тарасов. В своём дебютном матче предсезонки с «Каролиной» россиянин совершил 47 сейвов и помог выиграть со счётом 4:2.

«Чикаго» входит в сезон-2025/2026 НХЛ с новым тренером Джеффом Блэшиллом, карьера которого складывалась не лучшим образом. Пока непонятно, что он может привнести в команду, которая показывала плохой хоккей. Пока ещё её игра будет выстраиваться вокруг Коннора Бедарда, контракт которого заканчивается летом следующего года.

Масштабных приобретений клуб из Чикаго не сделал. На что будет рассчитывать — тоже загадка. Предсезонку завершил тремя поражениями — в матчах с «Детройтом» (1:3), «Миннесотой» (2:3) и «Сент-Луисом» (0:4). Остались ошибки в обороне, которыми умело пользуются соперники, Спенсер Найт продолжает оберегать ворота не самым лучшим образом, а результативность большинства нападающих вызывает сомнения.

Если в «Чикаго» надеются, что Коннор Бедард будет в одиночку тащить матчи, то они глубоко заблуждаются. Такого не бывает в хоккее и тем более – в НХЛ. Дома «Пантерз» выиграли у «Блэкхоукс» последние восемь очных встреч и только дважды получили реальный отпор.

Каким может быть первый матч в сезоне в исполнении обладателя Кубка Стэнли? Только самым убедительным и ярким. Поэтому победа «Флориды» с разницей минимум в две шайбы смотрится очень привлекательно. «Чикаго» предстоит учиться и ещё раз учиться вместе с новым тренером, у которого за плечами лишь плохой опыт.

Ставка: «Флорида» победит «Чикаго» с форой (-1.5) за 1.90.