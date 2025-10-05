Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ

В ночь с 7 на 8 октября стартует новый сезон НХЛ. Команды проводят последние предсезонные матчи, а букмекеры следят и оперативно корректируют линию. Конкуренция в лиге огромная, даже перед сезоном аналитики выделяют четыре команды с равными шансами на победу. Кто же выиграет Кубок Стэнли?

Главные претенденты

Букмекеры назвали четыре команды, у которых больше всего шансов. На любую из них можно поставить за 10.00.

«Флорида». Действующий обладатель Кубка Стэнли, причём Сергей Бобровский и компания победили дважды подряд. Глубокий состав, менталитет победителей, классный вратарь — что ещё нужно? Вот только травма капитана — Александра Баркова — может пустить всё под откос, слишком важная это фигура для команды. Но даже и без него «пантеры» точно в деле.

«Даллас». «Звёзды» расстались с Питером Дебуром, три поражения в финале конференции подряд — это всё же уже закономерность. Глен Галуцен вернулся, имея за плечами большой опыт работы ассистентом в «Эдмонтоне», так что это далеко не ноунейм. В остальном костяк сохранён. Те, кто ушёл, приходили в основном под задачу в дедлайн. Так что в Далласе продолжают бороться за титул.

«Колорадо». Возвращение Габриэля Ландескога — это большой ментальный буст для команды, в плане характера швед — лидер, так что «лавины» точно станут боевитее. Пока не получилось вписать Мартина Нечаса, однако на это есть целый сезон. Ну и смех смехом, а Питер Дебур покинул «Даллас», так что путь к Кубку Стэнли свободен, ведь три раза подряд этот специалист останавливал «Колорадо».

«Эдмонтон». Из всех фаворитов здесь как будто больше всего проблем. Не решён вопрос с основным вратарём, и, главное, Коннор Макдэвид так пока и не подписал новый контракт. Нет, понятно, что время есть, но всё же тревожно. Время этой команды проходит, так что предстоящий год — едва ли не последний шанс на Кубок, иначе можно уйти в долгую перестройку.

Второй эшелон фаворитов

Главных претендентов рассмотрели, теперь давайте поговорим о тех, кто, по оценке букмекеров, рядом с ними.

«Каролина» (12.00). Ежегодно «ураганы» в числе лидеров, однако до Кубка Стэнли пока так и не добрались. И червячок сомнений точит всё сильнее. На бумаге у них всё нормально. Защиту укрепил Александр Никишин, который вполне может побороться за «Новичка года». В нападении появился Николай Элерс. Возможны и дальнейшие укрепления, ведь, кажется, именно психологии «Каролине» и не хватает в плей-офф.

«Вегас» (15.00). У «рыцарей» появился Митч Марнер — очевидно, лучший хоккеист на рынке этим летом. Теперь от Брюса Кэссиди будут требовать больших свершений, а значит, нужно будет серьёзно поработать, ведь за Марнером закрепился ярлык некубкового игрока. Но обойма у «Вегаса» позволяет бороться за чемпионство. Факт.

«Нью-Джерси» (20.00). «Дьяволы» подобрались к моменту, когда команда выходит в свой прайм, а значит, пора всерьёз побороться за Кубок Стэнли. Арсений Грицюк и Евгений Дадонов в помощь.

«Тампа» (20.00). Если «Нью-Джерси» к своему прайму приближается, то «молнии» из него выходят. Однако пошуметь с таким составом точно можно! Если будет хорош Кучеров, если покажет свою лучшую форму Василевский, если… Кажется, что слишком много этих «если», но «Тампа» приучила нас, что может удивить всегда.

«Торонто» (20.00). Потеряли Марнера, но зато получили возможности для действий на рынке. Тут ещё и Джон Таварес согласился на понижение. От «кленовых» столько ждали последние годы, однако они раз за разом оступались в первых раундах. Может быть, теперь, когда ожидания не столь высоки, ружьё висящее на стене, выстрелит?

Кто ещё интересен?

В эту группу отнесём команды, где выступают наши самые яркие игроки.

«Рейнджерс» (25.00). Провал за провалом у «синерубашечников» в последние годы. Но сейчас за дело взялся Майк Салливан, который побеждать умеет. Состав сильный, однако нужно, чтобы вернулась уверенность к Шестёркину, и договориться о новом контракте с Панариным. И если все будут довольны, то чем чёрт не шутит? Выигрывать есть кем.

«Вашингтон» (30.00). Возможно, этот сезон в плане результата для «столичных» будет не таким уж важным, а просто превратится в прощальное турне Александра Овечкина. Впрочем, в прошлом году погоня за рекордом Гретцки команде нисколько не мешала побеждать. По ощущениям, «Кэпс» в прошлом сезоне если не прыгнули выше головы, то были близки к потолку. Если эти ощущения подтвердятся — чудес не ждём. Но если это был реальный уровень столичного клуба, точно будет весело.

«Миннесота» (30.00). Как ни крути, а самый большой контракт в истории НХЛ ко многому обязывает, от Кирилла Капризова будут ждать чудес. Другой вопрос, что к окружению россиянина вопросы есть, менеджмент не сказать, что сработал очень сильно. Вряд ли они вмешаются в борьбу за титул, однако подвигов от Капризова мы точно будем ждать.

Бонус

«Монреаль» (70.00). «Канадиенс» полны надежд, ведь у них есть талантливые звёздочки, тот же словак Юрай Слафковски. А ещё есть Иван Демидов, который с большим отрывом фаворит в борьбе за звание «Новичка года» (коэффициент 2.90). Время «Монреаля» ещё не пришло, но уже есть, вокруг кого строить команду. А пока надо побороться за плей-офф.