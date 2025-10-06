«Рейнджерс» — «Питтсбург»: Малкин и Кросби против бывшего тренера

Салливан переехал в Нью-Йорк. Да и без Панарина хозяевам будет тяжело.

В ночь на 8 октября 2025 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Начало — в 3:00 мск. Первая для Майка Салливана встреча с бывшей командой.

Коэффициенты на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 8 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Нью-Йорка. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Питтсбурга» по итогам 60 минут оценили в 3.60. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.57.

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» (08.10.2025)

Регулярный сезон НХЛ только начинается, а нас уже ждёт матч с большой интригой. «Рейнджерс» возглавил бывший тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. А на его место пришёл бывший помощник Питера Лавиолетта Дэн Мьюз, отвечавший в команде из Нью-Йорка за меньшинство. Очень интересно посмотреть, что их команды продемонстрируют в очной встрече.

Пока впечатления от работы Салливана в «Рейнджерс» не самые приятные. Предсезонку команда, можно сказать, провалила. Проиграла четыре из шести матчей. Последние две встречи завершились поражениями — с «Нью-Джерси» (1:3) и «Бостоном» (1:4). Стремления включиться в борьбу за Кубок Стэнли в новом сезоне пока не просматривается.

Очень не хватает Артемия Панарина. Лучший бомбардир клуба травмирован, и тренерский штаб не собирается форсировать его возвращение на лёд. Другой ключевой нападающий Джей Ти Миллер тоже под вопросом. Игорь Шестёркин всё ещё первый номер команды, также состав пополнил защитник Владислав Гавриков.

Мьюз с «Питтсбургом» уже добился определённого прогресса. Его выбрали за умение работать с молодыми хоккеистами и раскрывать их потенциал. Кажется, не ошиблись. Последние пять встреч предсезонки его подопечные выиграли — у «Детройта» (3:2 и 2:1), «Коламбуса» (4:1) и «Баффало» (5:3 и 5:4 ОТ).

Сила «Пингвинз» по-прежнему в ветеранах — Евгений Малкин, Сидни Кросби и другие на месте. Однако Мьюз постепенно внедряет молодых хоккеистов. В ближайшем будущем на них будет строиться игра команды. Такой курс развития выбрало руководство. Полагаться на звёзд больше не станут, но и выводить их из игры не собираются. Всё-таки нужны стабильность и опыт.

Однако вектор на общекомандные усилия выбран правильно, о чём свидетельствуют результаты предсезонной подготовки. Наставнику удалось проверить на льду всех хоккеистов. А какими будут звенья уже во время сезона — не составит труда определиться. Однако в воротах точно не будет 21-летнего Сергея Мурашёва, который был отправлен в АХЛ.

Вывод такой: «Питтсбург» без Салливана стал гораздо опаснее и уже превратился в непредсказуемого соперника. В прошлом сезоне «Рейнджерс» могли бы просто придумать план и отрезать от игры всех ветеранов, теперь это вряд ли сработает. Прогнозируем, что гости не проиграют в основное время. Нужно пользоваться моментом, пока клуб из Нью-Йорка раскачивается.

Ставка: «Питтсбург» не проиграет «Рейнджерс» за 1.98.