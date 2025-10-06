Бардаков и Ничушкин начнут с победы: прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

В ночь на 8 октября 2025 года в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Начало — в 5:30 мск. Попробуем выяснить, кто лучше готов к новому регулярному сезону.

Коэффициенты на матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» 8 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Лос-Анджелеса» в основное время можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Колорадо» по итогам 60 минут оценили в 2.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.95. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.55.

Прогноз на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Колорадо» (08.10.2025)

Руководство «Лос-Анджелес Кингз» осталось довольно выступлением команды в прошлом сезоне, несмотря на вылет в первом раунде Кубка Стэнли. В надежде на улучшения позвали на пост генерального менеджера Кена Холланда, но, кажется, своих задач он так и не выполнил. Даже удержать Владислава Гаврикова не получилось.

Команда Джима Хиллера остаётся одной из самых возрастных в НХЛ, что не предвещает ничего хорошего. Особенно учитывая, как омолаживаются и перестраиваются другие клубы. Однако руководство продолжает ставить на опыт. В «Кингз» даже пришёл даже 40-летний нападающий Кори Перри, проигравший пять финалов Кубка Стэнли за шесть сезонов.

Андрей Кузьменко – единственный россиянин в «Лос-Анджелесе». В предсезонке он забросил шайбу и сделал результативную передачу. В целом подготовка прошла успешно. Команда проиграла всего два из семи матчей. В последней встрече удалось выиграть у «Анахайма» (5:4 ОТ). Всего с ним подопечные Джима Хиллера сыграли четыре раза, одержав три победы. Это мало о чём говорит, кроме как о преимуществе перед этим соперником.

Для «Колорадо» прошлый сезон получился слабым. Команда вылетела уже в первом раунде, уступив «Далласу». Во время предсезонки она успела взять реванш (4:1), но в последнем матче проиграла (2:3). Также были две встречи с «Вегасом»: победа (4:2) и поражение (1:2). Оба проигранных матча пришлись на заключительный этап подготовки в регулярному сезону.

Джаред Беднар не стал ничего менять, он будет делать ставку на стабильность. Удалось сохранить Валерия Ничушкина. В двух матчах предсезонки тот сделал четыре результативные передачи. Из СКА в «Колорадо» перешёл Захар Бардаков, но пока забросил только одну шайбу. А вот Данилу Гущину не повезло — попал на драфт отказов.

В первую тройку к Натану Маккиннону, который провёл впечатляющий прошлый сезон, добавился шведский нападающий из «Вегаса» Виктор Олофссон. Дебютную шайбу он забросил в последней встрече с «Далласом», хоть она и не спасла от поражения. В прошлой регулярке «Эвеланш» были одной из самых результативных команд. Думаем, им удалось сохранить этот стиль.

«Колорадо» смотрится гораздо убедительнее, чем «Лос-Анджелес» со своими возрастными лидерами. Предлагаем поставить на его победу. В последних четырёх очных встречах «Эвеланш» каждый раз забрасывали минимум по четыре шайбы в ворота «Кингз» и одержали три победы.

Ставка: «Колорадо» выиграет у «Лос-Анджелеса» за 2.40.