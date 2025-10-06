У Андрея Разина всё работает даже без экс-игрока «Вашингтона».

Такому «Металлургу» и Кузнецов не нужен! Прогноз на матч с «Торпедо»

7 октября «Торпедо» принимает «Металлург» в Нижнем Новгороде на фоне непростой серии. После красивой победы над СКА (3:2 ОТ) команда Алексея Исакова уступила «Северстали» (3:5) и московскому «Динамо» (1:4). У гостей — мощный тонус и восхождение к вершине Востока, что обещает с их стороны темп и давление с первых минут.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Металлург» 7 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, что приблизительно составляет 48% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.50. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.60. Буллит в основное время представлен за 6.00.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» (07.10.2025)

Сначала важно сказать про тренеров. У «Торпедо» руководит Алексей Исаков, возглавивший команду в конце мая и активно управляющий ротацией, что приносит плоды. У «Металлурга» сохранил пост Андрей Разин, добывший 300-ю победу в КХЛ и уверенно ведущий клуб к плей-офф. По части структуры и формы сейчас перевес именно у Разина.

Ключевая потеря «Торпедо» — Василий Атанасов. Тренер сообщил, что форвард работает вне общей группы, и речь идёт именно о травме. Плюс по уважительным причинам последний пропускал матч защитник Михаил Науменков. Это сужает варианты и влияет на скорость игры. Плюс выхолощенность после негативного результата прошлой встречи.

У «Металлурга» всё наоборот: свежая демонстрация силы со «Спартаком» — 6:2. Дубли оформили Роман Канцеров и Никита Михайлис, а Владимир Ткачёв раздаёт результативные передачи уже серийно. Плюс Евгений Кузнецов уже в системе и тренируется. Разин, конечно, подчёркивает, что место в составе не гарантировано. И всё же глубина атаки команды впечатляет.

Индивидуальная форма отдельно взятых хоккеистов — ещё один плюс в сторону гостей. Дмитрий Силантьев возглавляет гонку бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, набрал 16 очков в 12 матчах. На фоне его «химии» с партнёрами и стабильных спецбригад «Магнитки» каждое удаление для «Торпедо» может обходиться очень дорого.

Прогнозируем, что «Металлург» окажется ближе к победе за счёт глубины и текущей формы лидеров. «Торпедо», разумеется, упрётся. Оно не просто так находится в топ-3 Западной конференции, однако без Атанасова будет трудно держать опасный для соперника темп. Команда Разина чаще превращает моменты в голы и качественно закрывает свои зоны. Вывод? Победа «Металлурга» в основное время!

Ставка: «Металлург» обыграет «Торпедо» за 2.08.