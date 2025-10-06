Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?

Новый сезон НХЛ вот-вот стартует. И одна из его главных интриг — выступление Александра Овечкина. Да, россиянин завершил сагу с рекордом Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером за всю историю лиги. Но есть и другие достижения, которые Ови пока не покорились. И ближайший сезон даст ответы на многие вопросы.

Почему так? Потому что, вероятно, он станет для Овечкина последним в НХЛ. Форвард играет за океаном уже 20 лет, ему 40. Сам Александр не раз говорил, что хотел бы завершить карьеру в родном московском «Динамо». Официально никаких заявлений не было, однако все готовятся. Намёки со стороны форварда были. Да и клуб рассылал владельцам абонементов письма с анонсом прощального сезона. Правда, очень быстро извинился за ошибку, но дыма без огня не бывает.

Поэтому ждём развязки в этой истории, а букмекеры продолжают принимать ставки на достижения легендарного форварда. Давайте изучим котировки поподробнее.

Главный вопрос — забьёт ли Овечкин 1000 голов в НХЛ? Важно — если прошлогодняя погоня за Гретцки включала в себя только игры регулярного чемпионата, то сейчас речь идёт и о плей-офф. Сейчас на счету Александра 974 шайбы. Осталось всего 26. Именно «всего», потому что в своей карьере Ови не пробивал такую отметку даже в регулярке лишь раз — в ковидном сезоне-2020/2021. Матчей было меньше, но нападающий забросил 24 шайбы в 45 встречах.

Неудивительно, что аналитики верят в Овечкина. На то, что 1000 шайб ему покорятся, предлагают коэффициент 1.25. Обратный исход доступен за 3.55. Должно хватить и регулярки. Лишь бы здоровье не подвело.

А вот другой интересный рекорд побить будет куда более сложно. И снова будет погоня за Уэйном Гретцки. У легендарного канадца 1016 голов в карьере в НХЛ. То есть Александру нужно забросить 43 шайбы, чтобы стать лидером и здесь. Если брать последние четыре регулярных чемпионата, то здесь показатели такие — 50, 42, 31, 44. То есть всё на грани.

Но ведь есть ещё и плей-офф! Правда, если не считать прошлого сезона, в котором Овечкин отличился пять раз, в последние годы показатели россиянина в розыгрыше Кубка Стэнли довольно скромны — 1,2,0. Правда, были и 15 шайб в сезоне-2017/2018. А в целом букмекеры сомневаются в падении очередного рекорда Гретцки. Заключить пари на то, что Ови достанет канадца и здесь, можно за 2.90, а обратный исход идёт за 1.36. Довольно интересно, если учитывать, что средняя результативность форварда позволяет добраться до заветной цифры.

К тому же есть один нюанс. Все эти котировки не ограничивают карьеру Александра по времени. И если вдруг он решит продолжить играть в НХЛ, рекорды наверняка падут!

А вот в перспективах Овечкин взять ещё один Кубок Стэнли сомнения действительно есть. Да, «Вашингтон» здорово выступил в прошлом сезоне, но даже тогда реальных шансов выиграть чемпионство у них не было. Сейчас состав не стал заметно сильнее, а вопросы остаются. Возможно, прошлый год был аномальным? Хорошо, если удастся подтвердить уровень, а если это был просто прыжок команды выше головы? Одно можно сказать точно — в главных кандидатах на чемпионство «столичные» точно не ходят. Поставить на их триумфальный сезон можно за 45.00. Впрочем, в НХЛ ничего нельзя сказать заранее однозначно, в этом её прелесть!