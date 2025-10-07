«Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Без сопротивления для Гусева и Кудашова

8 октября 2025 года на «ВТБ Арене» в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Салават Юлаев». Начало — в 19:30 мск. Обе команды последними результатами намекают на выход из кризиса, но так ли это на самом деле — нам предстоит выяснить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 8 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Москвы. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Салавата Юлаева» по итогам 60 минут оценили в 4.16. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.80.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» (08.10.2025)

«Динамо» только начало приходить в оптимальную форму, а старт сезона выдался крайне неудачным. Теперь нужно навёрстывать и добирать очки. В последних шести матчах одержано пять побед. Были обыграны «Адмирал» (4:3 Б), «Амур» (3:1), «Шанхайские Драконы» (3:2 ОТ), «Трактор» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1).

Выиграть у нижегородцев получилось только благодаря лучшей реализации и великолепному Подъяпольскому в воротах. Голкипер отразил 44 броска, а сами москвичи нанесли всего лишь 16 бросков в створ. С другой стороны, вопрос не в количестве, а в качестве! Но Владислав не всегда сможет так выручать, поэтому в атаке нужно прибавлять.

Никто из нападающих «Динамо» и близко не подобрался к топ-10 лучших бомбардиров. Никита Гусев набрал всего лишь 9 (3+6) очков и не забивает уже два матча подряд, а вот канадцы Макс Комтуа и Дилан Сикура внесли свой вклад в минувших встречах. Пока всё выглядит так, что команда собирается играть вторым номером и использовать контратаки.

У «Салавата Юлаева» дела намного хуже. Уфимцы занимают последнее место в таблице Восточной конференции с восемью очками в 10 матчах. Всего лишь три победы удалось добыть. Две пришлись на последние встречи с «Сибирью» (5:2) и «Сочи» (3:1). До этого была серия из шести поражений. Так отразилось на команде сокращение финансирования. Не получилось укрепить состав, поэтому тяжело конкурировать с сильными клубами.

Без Александра Хмелевски стало совсем плохо, а пополнивший ряды уфимцев в результате обмена с «Ак Барсом» канадец Уайтт Калинюк уж как-то очень долго адаптируется. Правда, в прошлой встрече он забросил победную шайбу, которая к тому же стала для него дебютной. Команда из Уфы очень молодая. Лучший бомбардир — 24-летний Данил Алалыкин, играющий в одной тройке с 18-летним Александром Жаровским.

Им ещё предстоит получить много опыта, прежде чем начать зажигать в КХЛ. Перспективы у «Салавата Юлаева» туманные. Без финансирования команда долго не протянет. Хорошо бы сделать из своих юных талантов звёзд и за счёт них попытаться исправить ситуацию. Последние две победы — это проявление характера.

Всё говорит о том, что матч получится скучным. У уфимцев попросту нет конкурентного состава, с которым можно было бы играть в «кто больше забросит», а «Динамо», кажется, и не собирается играть в атакующий хоккей. Москвичи взяли у «Салавата Юлаева» пять очных встреч кряду. Скорее всего, смогут как минимум не проиграть, а заброшенных шайб будет не больше пяти.

Ставка: «Динамо» не проиграет «Салавату Юлаеву» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.