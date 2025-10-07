Сезон-2025/2026 НХЛ — уже здесь! Первый игровой день

Второй месяц осени уже набирает обороты, а это значит, что пришло время открывать новый сезон НХЛ. В ночь на 8 октября пройдут три встречи, которыми ознаменуется старт регулярного чемпионата. Делаем ставки и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Флорида» — «Чикаго»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 октября 2025, среда. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Два сезона подряд «Флорида» выигрывает Кубок Стэнли и не собирается останавливаться на достигнутом. Ей выпала честь открывать новый сезон НХЛ. Это возможность с ходу продемонстрировать свои амбиции и готовность к новым достижениям. У Пола Мориса было не так много работы, потому что костяк основного состава был сохранён.

«Чикаго» входит в сезон-2025/2026 НХЛ с новым тренером Джеффом Блэшиллом, карьера которого складывалась не лучшим образом. Пока непонятно, что он может привнести в команду, показывавшую плохой хоккей. Пока ещё её игра будет выстраиваться вокруг Коннора Бедарда, контракт которого заканчивается летом следующего года.

Если в «Чикаго» надеются, что Коннор Бедард будет в одиночку тащить матчи, то глубоко заблуждаются. Такого не бывает в хоккее и тем более – в НХЛ. Дома «Пантерз» выиграли у «Блэкхоукс» последние восемь очных встреч и только дважды получили реальный отпор. Каким может быть первый матч в сезоне в исполнении обладателя Кубка Стэнли? Только самым убедительным и ярким. Поэтому победа «Флориды» с разницей минимум в две шайбы смотрится очень привлекательно.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Регулярный сезон НХЛ только начинается, а нас уже ждёт матч с большой интригой. «Рейнджерс» возглавил бывший тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. А на его место пришёл бывший помощник Питера Лавиолетта Дэн Мьюз, отвечавший в команде из Нью-Йорка за меньшинство. Очень интересно посмотреть, что их команды продемонстрируют в очной встрече.

Пока впечатления от работы Салливана в «Рейнджерс» не самые приятные. Предсезонку команда, можно сказать, провалила. Проиграла четыре из шести матчей. Мьюз с «Питтсбургом» уже добился определённого прогресса. Его выбрали за умение работать с молодыми хоккеистами и раскрывать их потенциал. Кажется, не ошиблись. Последние пять встреч предсезонки его подопечные выиграли.

Вывод такой: «Питтсбург» без Салливана стал гораздо опаснее и превратился в непредсказуемого соперника. В прошлом сезоне «Рейнджерс» могли бы просто придумать план и отрезать от игры всех ветеранов, теперь это вряд ли сработает. Прогнозируем, что гости не проиграют в основное время. Нужно пользоваться моментом, пока клуб из Нью-Йорка раскачивается.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

Руководство «Лос-Анджелес Кингз» осталось довольно выступлением команды в прошлом сезоне, несмотря на вылет в первом раунде Кубка Стэнли. В надежде на улучшения позвали на пост генерального менеджера Кена Холланда, но, кажется, своих задач он так и не выполнил. Даже удержать Владислава Гаврикова не получилось. Команда Джима Хиллера остаётся одной из самых возрастных в НХЛ, что не предвещает ничего хорошего. Особенно учитывая, как омолаживаются и перестраиваются другие клубы.

Для «Колорадо» прошлый сезон получился слабым. Команда вылетела уже в первом раунде, уступив «Далласу». Во время предсезонки она успела взять реванш (4:1), но в последнем матче проиграла (2:3). Также были две встречи с «Вегасом»: победа (4:2) и поражение (1:2). Оба проигранных матча пришлись на заключительный этап подготовки в регулярному сезону. Джаред Беднар не стал ничего менять, он будет делать ставку на стабильность. Удалось сохранить Валерия Ничушкина.

В прошлой регулярке «Эвеланш» были одной из самых результативных команд. Думаем, им удалось сохранить этот стиль. «Колорадо» смотрится гораздо убедительнее, чем «Лос-Анджелес» со своими возрастными лидерами. Предлагаем поставить на его победу. В последних четырёх очных встречах «Эвеланш» каждый раз забрасывали минимум по четыре шайбы в ворота «Кингз» и одержали три победы.

Экспресс на матчи НХЛ 8 октября 2025 года

Ставка 1: «Флорида» победит «Чикаго» с форой (-1.5) за 1.90.

«Флорида» победит «Чикаго» с форой (-1.5) за 1.90. Ставка 2: «Питтсбург» не проиграет «Рейнджерс» за 1.98.

«Питтсбург» не проиграет «Рейнджерс» за 1.98. Ставка 3: «Колорадо» выиграет у «Лос-Анджелеса» за 2.40.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.98 х 2.40 = 9.02.