«Металлург» – в огне, а «Спартак» извиняется: прогнозы на КХЛ 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Разбираем самые яркие из них, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Сначала важно сказать про тренеров. «Торпедо» руководит Алексей Исаков, возглавивший команду в конце мая и активно управляющий ротацией, что приносит плоды. У «Металлурга» сохранил пост Андрей Разин, добывший 300-ю победу в КХЛ и уверенно ведущий клуб к плей-офф. По части структуры и формы сейчас перевес именно у Разина.

Ключевая потеря у «Торпедо» — Василий Атанасов. Тренер сообщил, что форвард работает вне общей группы, и речь идёт именно о травме. Плюс выхолощенность после негативного результата в прошлой встрече. У «Металлурга» всё наоборот: свежая демонстрация силы со «Спартаком» — 6:2. Дубли оформили Роман Канцеров и Никита Михайлис, а Владимир Ткачёв раздаёт результативные передачи уже серийно.

Прогнозируем, что «Металлург» окажется ближе к победе за счёт глубины состава и текущей формы лидеров. «Торпедо», разумеется, упрётся. Оно не просто так находится в топ-3 Западной конференции, однако без Атанасова будет трудно держать опасный для соперника темп. Команда Разина чаще превращает моменты в голы и качественно закрывает свои зоны. Вывод? Победа «Металлурга» в основное время!

Прогноз на матч «Спартак» — «Шанхайские Драконы»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» дома ждёт «Шанхайских Драконов» — на самом деле, достаточно ровная вывеска. У москвичей у руля Алексей Жамнов, у гостей — Жерар Галлан. Ребрендинг оживил китайский проект, команда держится в топ-5 Запада. И это вторая очная встреча за 10 дней в «Мегаспорте». В первой москвичи уступили со счётом 1:3. Так что будет вдвойне интересно.

Нынешний фон противоречивый. «Спартак» обыграл СКА (3:1) и «Трактор» (6:3), однако затем болезненно уступил «Металлургу» — 2:6. Обороне нужна корректировка. «Драконы» на том же отрезке выиграли в Москве 3:1 у красно-белых и 5:4 ОТ у «Трактора». Заметен акцент Галлана на скорость и контратаки. Так что гости не закроются.

Ждать «глухую» шахматную партию рискованно, ведь темп будет выше среднего. Хозяева создают моменты регулярно, у гостей тоже всё неплохо в этом плане. А потому можно подумать над ставкой на тотал больше 5.5 шайбы. Возможно, выиграют хозяева, ведь им нужно исправиться за 2:6 в матче с «Металлургом» и взять реванш у китайского клуба.

Экспресс на матчи КХЛ 7 октября 2025 года

Ставка 1: «Металлург» обыграет «Торпедо» за 2.08.

«Металлург» обыграет «Торпедо» за 2.08. Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Спартак» — «Шанхайские Драконы» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.78 = 3.70.