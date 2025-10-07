Овечкин начинает последний сезон в НХЛ. Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон»

У великого россиянина остался один год по контракту с «Кэпиталз».

В ночь на 9 октября 2025 года в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Начало — в 2:30 мск. Овечкин, Мирошниченко и Протас против Задорова и Хуснутдинова. Чья возьмёт? Попробуем выяснить.

Коэффициенты на матч «Вашингтон» — «Бостон» 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Бостона» по итогам 60 минут оценили в 3.55. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.87. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1,5 шайбы, принимают за 1.60.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» (09.10.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

«Вашингтон» в прошлом сезоне удивил всех, став победителем Восточной конференции. А ведь никто не верил в такой сумасшедший успех. Александр Овечкин побил величайший рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По контракту у него остался последний сезон. Было бы круто завершить его, если россиянин собирается это сделать, с Кубком Стэнли в руках.

«Кэпиталз» уже потеряли двух своих ветеранов. Никлас Бекстрём вернулся на родину в Швецию, а Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры. В остальном команда не сильно изменилась и, к сожалению, не выполнила все трансферные цели. Ну, хотя бы сохранит стабильность.

Предсезонку подопечные Спенсера Карбери провели весьма успешно. Выиграли пять из шести встреч. Единственное поражение потерпели как раз в матче с «Бостоном» (1:3), но незадолго до этого выиграли у него со счётом 5:2. Также побеждали в играх с «Филадельфией» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбусом» (4:3 и 2:1). Овечкин участвовал только в двух встречах, однако не набрал очков. Иван Мирошниченко в трёх играх предсезонки набрал 3 (1+2) очка, а 19-летний белорус Илья Протас сделал гол+пас.

В «Бостоне» произошло много изменений после неудачного прошлого сезона. Такой и должна быть реакция. Команду возглавил экс-тренер сборной Германии Марко Штурм. В последние годы он работал с клубом из АХЛ. Во-первых, он умеет развивать молодых хоккеистов, а во-вторых, это сильный специалист, предпочитающий надёжную оборонительную структуру.

Следом изменения пережил состав. Особенно выделим переход Таннера Жанно, очень полезного в силовой борьбе. Сохранили «Брюинз» Давида Пастрняка, Элиаса Линдхольма и Никиту Задорова. Россиянин продемонстрировал шикарную форму в предсезонке, забросив три шайбы в двух встречах с «Рейнджерс» (5:4 ОТ и 4:1).

В одном из них сделал гол+пас другой игрок из России Марат Хуснутдинов. Также подопечные Марко Штурма провели две встречи с «Филадельфией» (4:3 и 3:2 Б). Мы видим, что немецкому специалисту не потребовалось много времени, чтобы изменить философию команды и привести её в хорошее состояние.

Но всё покажет первый официальный матч под его руководством. Дома «Вашингтон» должен выигрывать, чтобы осчастливить своих болельщиков. В последней встрече предсезонки «столичные» уступили «Бостону», однако Спенсер Карбери экспериментировал. А вот до этого разгромили соперника, причём тогда ещё не вернулся в состав Александр Овечкин.

Ставка: «Вашингтон» выиграет у «Бостона» за 1.87.