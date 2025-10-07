Матч не будет лёгкой прогулкой для хозяев, но они проведут его убедительно.

Макдэвид и Драйзайтль в центре внимания. Опять. Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари»

В ночь на 9 октября 2025 года в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Начало — в 5:00 мск. Макдэвид и Драйзайтль ждут не дождутся, когда смогут вновь расчехлить свои клюшки.

Коэффициенты на матч «Эдмонтон» — «Калгари» 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Калгари» по итогам 60 минут оценили в 3.80. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.12. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.50.

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари» (09.10.2025)

«Эдмонтон» пережил поражение в финале минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. Он решительно настроен получить вторую попытку выиграть трофей. Контракт с главным тренером Крисом Ноблохом был продлён. Он продолжит улучшать игру команды, оправдывая доверие.

Позитивным выглядит переход Эндрю Манджапане. Экс-нападающий «Вашингтона» универсален и способен усилить любое звено. В основном был выбран курс на преображение линии атаки, которая и так выглядит ослепительно. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остаются главной угрозой для любой защиты. Даже для самой непроходимой.

Продлил контракт Василий Подколзин, но за предсезонку не сделал ни одного результативного действия. В целом подготовка «Эдмонтона» прошла неплохо. Восемь матчей провела команда, выиграв ровно половину, но к первой встрече регулярки подходит после двух поражений подряд. Уступила «Сиэтлу» (2:4) и «Ванкуверу» (2:3 ОТ).

Дважды «Ойлерз» встречались с «Калгари» в сентябре. Один матч выиграли (3:0), а в другом — уступили (2:3 ОТ). «Флэймз» в прошлом сезоне едва неожиданно не вышли в плей-офф. И руководство приняло решение сохранить у руля Райана Хаску. Однако результаты перед стартом регулярки очень плохие.

Всего три победы в восьми встречах. Последние два матча «Калгари» проиграл — «Ванкуверу» (1:8) и «Виннипегу» (4:5 ОТ). Пять пропущенных шайб с «Кэнакс» — в пассиве Ивана Просветова. Суммарно за три игры он пропустил 10 голов и был выставлен на драфт отказов. Лучше бы остался в ЦСКА. А вот с «Джетс» удивил 19-летний Матвей Гридин. Он забросил шайбу.

Но 12 пропущенных шайб в двух играх в основное время — это очень много. И вина лежит не только на голкиперах. Защита тоже не внушает никакого доверия, теряется и не успевает за быстрыми атаками. Поэтому с «Эдмонтоном», у которого одна из сильнейших линий нападения в лиге, «Калгари» не справиться.

Предсезонка — это одно, а официальная часть сезона — совсем другое. Здесь «Ойлерз» покажут более собранную и целеустремлённую игру. Плюс они хорошо изучили соперника за два товарищеских матча. Можно поставить на победу с разницей не менее чем в две шайбы. Уже не терпится вновь увидеть голы Макдэвида и Драйзайтля.

Ставка: «Эдмонтон» выиграет у «Калгари» с форой (-1.5) за 2.18.